Agüero ve Torres Arasındaki Efsanevi Karşılaşma: Tartışmayı sonlandıran istatistik… Yoksa sonlandırmıyor mu?

Premier Lig’in en ölümcül forveti unvanını kimin elinde tuttuğuna dair tartışmalar, genellikle iki modern ikon arasında hararetli bir karşılaştırmaya yol açar: Sergio Agüero ve Fernando Torres. Fernando Torres, Liverpool’da yıldızı bir anda parlayarak 2007-08 sezonunda Avrupa’nın en korkulan forvetlerinden biri haline gelmiş olsa da, soğuk ve somut istatistikler, Manchester City’nin tüm zamanların en golcü oyuncusunun, tutarlılık ve tarihsel önem açısından tamamen farklı bir seviyede oynadığını ortaya koyuyor.

İkisinin mirasına dair tutkulu bir analizde, Sergio Aguero'nun başarılarının ağırlığı, Fernando Torres'in en iyi dönemindeki halinin bile kapatmakta zorlandığı bir uçurumu ortaya koyuyor. Rekor kıran tek maçlık gol sayılarından, İngiltere sahalarını süsleyen en büyük oyuncularla boy ölçüşen maç başına gol ortalamasına kadar, rakamlar bu turnuvanın tarihinde çok az oyuncunun ulaşabildiği, sürdürülebilir bir hakimiyetin hikayesini anlatıyor.

"Bu rakamın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bir, iki, üç, dört, beş. Bir maçta beş gol. Premier Lig'de bunu başaran sadece beş kişi var ve Aguero da onlardan biri," dedi Bradz.

"Torres buna yaklaşamadı bile. Ligde maç başına gol ortalamasında ikinci sırada. Torres, ilk 20'ye bile giremiyor. Benim adamımın üzerinde tek kişi, Premier Lig'in en iyisi Thierry Henry," diye devam etti Bradz.

"İlk sezon, 2007-2008'de, dostum, o (Torres) o zamanlar dünyanın en iyi forvetiydi. Evet, o çılgındır. Gerrard ve Torres rakipsizdi," dedi diğer konuşmacı, Liverpool'un ikonunu savunurken.

Fernando Torres’in Anfield’daki muhteşem ilk sezonunun yarattığı nostalji, pek çok futbolsever için hâlâ güçlü bir anı olarak kalırken, Sergio Agüero’nun istatistiksel başarısı, onun Premier Lig’in efsaneleri arasında yerini sağlamlaştırıyor. İngiltere’de gelmiş geçmiş en iyi forvetler hakkındaki tartışmalar sürerken, bu iki dev arasındaki rekabet, modern dönemin en belirleyici karşılaştırma noktalarından biri olmaya devam ediyor.