Agüero, İspanyol yıldıza: “Kışkırtıcı” rolünü oynamaya kalkma, çünkü bu yüzleşme seni rezil edecek!

Manchester City’nin efsanesi Arjantinli Sergio Agüero, La Roja ile Tango’nun karşı karşıya geleceği 2026 Dünya Kupası finali öncesinde İspanya’dan bir oyuncuya sert çıkıştı.

Arjantin milli takımı, birçok maçta hakemlerden ayrıcalıklı muamele gördüğü yönünde sürekli suçlamalara maruz kalıyor. Bu durum, İspanya'nın savunma oyuncusu Émerick Laporte'yi, iki takım arasında oynanacak beklenen final öncesinde bu konu hakkında konuşmaya itti.

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Agüero, “Ataque Futbolero” platformunun İspanyolca versiyonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ne yapmak istiyorsun Laporte? Seni Manchester City’de birlikte oynadığımız için çok iyi tanıyorum, bu senin karakterine uymuyor.”

Agüero sözlerine şöyle devam etti: “Son maçlarda seni şaşırtan bazı şeyler (hakem kararları) gördüğünü söylemiştin. Bunların ne olduğunu bilmek istiyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “Cesurmuş gibi davranma ve kışkırtıcı rolünü oynamaya çalışma, çünkü yüz yüze geldiğinde geri adım atacaksın ve tutumun bir anda değişecek, çünkü seni tanıyorum.”