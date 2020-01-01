Agüero'dan Van Dijk'a övgüler: "Dünyanın en iyilerinden biri"

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'tan övgüyle söz etti.

Premier Lig'in son iki sezondaki şampiyonu 'de forma giyen Sergio Agüero, 'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ın dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olduğunu söyledi.

El Chiringuito'ya konuşan 31 yaşındaki golcü, savunma oyuncularının sabrının ve fiziksel gücünün hücum oyuncularını zorda bırakan bir özellik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Virgil van Dijk'ın dünyanın en iyi stoperlerinden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Güçlü, uzun ve harika bir fiziği var."

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"Birebir mücadelede çok kuvvetli, vücudunu çok iyi kullanıyor. Ayrıca epey uzun boylu."

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"Hızlı gibi görünmeyebilir ama o uzun bacaklarla her türlü yüksekliğe çıkabilir. Ondan iki adım uzaktayken benden 50 metre uzun gibi duruyor!"

"Onla ilgili en sevdiğim şey savunma yaparken çok akıllı olması. Markaj yaparken gerilmiyor, çok dikkatli ve sabırlı hareket ediyor. Bu da birçok hücum oyuncusunun işini zorlaştırıyor."

"Ben de bayağı hızlıyım ve çalım atmayı seviyorum. Bu yüzden savunma oyuncusunun bana doğru gelmesi gerekiyor. Ama karşımdaki Van Dijk olunca bir başkasından yardım gelene kadar beni tutabiliyor. Bu konuda çok iyi."