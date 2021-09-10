Sergio Agüero, Barcelona ile olan kontratında Messi’nin geleceğiyle bağlantılı bir serbest kalma maddesi olduğu iddialarına yanıt verdi.

Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona ile anlaşmaya varan Sergio Agüero, Katalan ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu transferde Agüero’nun vatandaşı ve takın dostu olan Lionel Messi’nin büyük pay sahibi olduğuna inanılıyordu. Ancak Barcelona, Messi ile yollarını ayırmak durumunda kalmış ve ikili aynı takımda forma giyememişti.

Ayrıca Agüero’nun sözleşmesinde Messi’ye bağlı olarak bir serbest kalma maddesinin yer aldığı iddia edilmişti. Golcü oyuncu bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Neler söylendi?

Messi’nin ayrılığından sonra takımdan ayrılmak istediği ileri sürülen Agüero, bu söylentilere dair RAC1’e açıklamalarda bulundu:

“Bu iddiaların neden konuşulduğunu anlamıyorum. Ben sözleşmemi imzaladığımda henüz Lionel Messi ile anlaşmaya varılmamıştı. Görüşmeler devam ediyordu.”

“Sonra benim böyle bir serbest kalma maddesine sahip olduğum uyduruldu ancak ortada hiçbir şey yoktu.”

Şampiyonlar Ligi’nde Messi ile karşılaşmak isteyip istemediği sorusuna Agüero, şu şekilde yanıt verdi: “Messi ile daha önceden rakip olmuştum ama bu yine de çok güzel olurdu. Messi’nin konsantre olduğunda onu durdurmanın çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz.”

Barcelona’nın kupa şansı

Agüero, Messi ve Griezmann gibi yıldızların ayrılmasına karşın Barcelona’nın yine de başarılı bir sezon geçirebileceğini düşünüyor:

“Çok iyi oyuncularımız var. Takımdan ayrılan önemli isimler oldu ancak Barcelona yine de onların yerini doldurabilecek birçok oyuncuya sahip.”

“Biz Barcelona’yız ve tüm kupaları kazanmak için mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi için açıkçası favori olmadığımızı düşünüyorum ama rakiplerimiz bize saygı duymak zorunda.”

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