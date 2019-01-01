Agüero: Manchester City'nin Liverpool'u yakalaması çok zor

Sergio Agüero, şampiyonluk yarışında Liverpool'a yetişmelerinin zor olduğunu itiraf etti.

Sergio Agüero, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etmelerine rağmen maç sonu yaptığı açıklamada şampiyonluk umutlarının bittiğini söyledi.

Agüero, lider 'un 14 puan, 'nin ise 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan takımı için şampiyonluk yarışının zora girdiğini kabullenirken, önceliklerini Şampiyonlar Ligi'ne vermeleri gerektiği ifade etti:

"Liverpool'u yakalamak çok zor. Kazanmaya odaklanmalıyız çünkü gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Aynı şekilde devam etmeli ve neler olacağını görmeliyiz."

Arjantinli futbolcu bu sezon çıktığı 15 Premier Lig karşılaşmasında 10 gol kaydetti, 2 asist yaptı.