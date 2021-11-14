Agresif bekler ve Klopp usulü pres: Gerrard, Aston Villa’ya neler katabilir?

Steven Gerrard’ın Aston Villa’nın başına geçmesi bazı yönlerden oldukça ilgi çekici.

Bu, bir Premier Lig efsanesini İngiltere’nin tarihi kulüplerinden biriyle birleştirecek olmasının yanı sıra, hem riski, hem de potansiyel getirisi çok yüksek bir hamle.

Villa ve Gerrard, iki tarafın da göstermesi beklenen gelişime güvenerek, birlikte bilinmezliğe doğru bir adım atıyor.

Teoride bu kusursuz bir eşleşme. Rangers’ta 2020/21 sezonunu harika geçiren Gerrard, Celtic’in İskoçya Ligi üzerinde kurduğu dokuz yıllık hakimiyete son vermişti. Bu başarı Gerrard’ın kendini Premier Lig seviyesinde test etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Liverpool’da bayrağı Jürgen Klopp’tan devralmadan önce bu sınavı geçmesi gerek.

Villa ise elit seviyeyi hedefleyen, yenilikçi bir kulüp. Dean Smith’in cesur hücum futbolunu, daha özenli detaylarla süsleyerek devam ettirecek bir isme ihtiyaçları vardı.

Smith’in taktik yönünde bir usta olmadığını söylersek, yanılmış olmayız. Oyun planında belirli bir yapının eksikliği hissedilmişti. Smith’in üç yıllık görev süresi boyunca, Villa’nın geriden pasla çıkarak oynamaya çalıştığı futbol, Jack Grealish’in oynamadığı maçlarda iyi sonuç vermedi.

Championship’te 14. sıradayken devraldığı kulübü, Avrupa kupalarını kaçırmanın kabul edilemez olarak görüldüğü bir noktaya taşıyan Smith, Villa’da harika bir iş çıkardı. Ancak bir anlamda kendi başarısının kurbanı oldu. Kovulması acımasız bir karar gibi gözükse de, Villa taktiksel açıdan daha iyi bir teknik adam arayışında haklıydı.

Gerrard ve bir numaralı kurmayı Michael Beale ile aradıklarını bulmuş gibi gözüküyorlar.

Beale, Gerrard’ın kullandığı fikirlerin arkasındaki isim olarak tanınıyor. 2018’de Gerrard ile birlikte İskoçya’ya gitmeden önce, Chelsea ve Liverpool altyapılarında çalışmıştı.

Gerrard’ın oyun felsefesi

Villa’nın yeni patronu verdiği röportajlarda, felsefesini Houllier’den Rafa Benitez’e kadar geçmişte birlikte çalıştığı teknik adamlardan öğrendiklerine dayandırdığını söylüyor. Gerrard’la ilgili en can alıcı nokta da bu, o basit ve dogmatik bir oyun tarzına sahip değil.

Rangers son birkaç yılda önemli değişimler geçirdi, ama Gerrard ve Beale’ın orada aşıladığı temel prensipler, Villa’nın geleceğine de ışık tutuyor.

Genele baktığımızda, modern futbolun topa sahip olma ve önde pres gibi prensiplerini benimsediğini görüyoruz. Bu açıdan Jürgen Klopp’la benzerlik gösteriyor. Liverpool altyapısında görev yaptığı dönemde kısa süre Alman teknik adamla çalışma şansı bulmuştu.

Villa önde pres yapan, savunmayı ileri çıkartıp, kompleks bir pozisyonel yapı ile bloklar arasındaki mesafeyi kısa tutmaya çalışan bir takım olacak.

Rangers ise gerektiğinde geriye yaslanmaktan çekinmeyen bir takımdı. Gerrard’ın da belirttiği gibi, geçen sezon kalelerinde sadece 13 gol görmelerini sağlayan bu oyunun arkasında Benitez’in etkisi hissediliyordu.

Ancak bunun Premier Lig’in orta sıralarında yer alan bir takıma nasıl adapte edileceği soru işareti. Rangers, İskoçya Ligi’nde topu domine etmekte zorlanmıyordu, Villa için işler bu kadar pürüzsüz gitmeyebilir.

Villa yine de, rakipleri boğmaya ve Smith dönemindeki hızlı kontralar yerine sabırla rakibin üzerine gitmeye çalışan bir takım olacak.

İki 10 numara, agresif bekler ve orta saha çeşitliliği

Rangers son yıllarda, Liverpool gibi 4-3-3, 4-2-3-1 ve 4-3-2-1 dizilişlerini kullandı. En başarılı sonuçları ise 4-3-2-1 ile aldılar. Bu dizilişte içeri giren kanat oyuncuları neredeyse bir çift 10 numara rolüne bürünüyor.

Rangers bu sayede etkili bir pres yapıp, orta sahadaki pas kanallarını kapatabiliyordu. Bu sistem ayrıca, önde birbirine yakın duran üçlünün tek pasla hücum edebilmesine olanak tanıyor ve agresif bekler için alan yaratıyor.

Sahanın daralması rakipleri merkeze doğru sürüklüyor, bu da beklerin kanatlarda boşluk bulmasını sağlıyor. Rangers bu boşlukları aniden atılan çapraz paslarla değerlendiriyordu.

Rangers’ın sağ beki James Tavernier’nin geçen sezon 12 gol atması (her ne kadar bu gollerin altısı penaltıdan gelmiş olsa da) ve dokuz asist yapması, ayrıca sol bek Borna Barisic’in yedi gole katkıda bulunması bu durumun bir kanıtı. Bekler Gerrard’ın kralları, ki bu da kalbinde yatan Klopp sevgisinin bir dışavurumu.

Orta sahada neler olacağını tahmin etmek daha zor, ancak Gerrard’ın topa sahip olma oyununu desteklemek için çalışkan, pres yapmayı seven ve zeki oyunculara yer vermesi muhtemel.

Villa kadrosu bu sisteme ne kadar uygun?

Villa’da bütünleşik bir strateji var. Son yıllarda Smith’in futboluna uyacak transferler yapıldı. Gerrard’ın stilinin taşıdığı benzerlikler göz önüne alınırsa, mevcut kadronun yeni fikirleri benimsemeye uygun olduğu söylenebilir.

Savunmada, ayağı iyi iki stoper Axel Tanzuebe ve Ezri Konsa’nın parlaması beklenebilir, Matt Targett ve Matty Cash ise hücum yönü savunmaya oranla daha kuvvetli isimler. Gerrard sol beke bir takviye isteyebilir, ama bu öncelikler arasında değil.

John McGinn, bir Gerrard takımını hücuma taşıyabilecek enerjiye ve pozisyon bilgisine sahip. Douglas Luiz ise merkezdeki varlığıyla güven veren bir isim. Ocak ayında gerçekleşecek bir James Ward-Prowse transferi üçlüyü tamamlayabilir.

Hücumda, Bayer Leverkusen’de pres yapan forvet rolünde oynayan Leon Bailey’nin tecrübesi önemli olacak. Emiliano Buendia ise kanat ve 10 numara pozisyonlarında ihtiyacı karşılayacaktır.

Danny Ings ve Ollie Watkins de pres kapasiteleri nedeniyle transfer edilen isimlerdi, Gerrard’ın sistemine uyum sağlayacaklarına şüphe yok.

Gerrard’ın listesi

Teoride Villa’nın kısa vadede problem yaşamaması gerekiyor. İlk 10 seviyesinde bir kadroya sahipler ve üst üste beş yenilginin ardından yeni menajerin rüzgarıyla yukarı tırmanmaya hazırlar.

Villa’nın bu sezonki en büyük zaafı duran toplar. Premier Lig’de duran toplardan altı gol yediler, ki bu yedikleri tüm gollerin %30’una denk geliyor. Gerrard’ın Rangers’ı 2020/21 sezonu boyunca duran toplardan sadece bir gol yemişti. Bu Villa taraftarlarının içini rahatlatacak bir veri.

Villa’nın en fazla ihtiyaç duyduğu şey, keskin bir yapı; oyuncuların nerede duracağını ve topla nasıl hareket edeceğini açıkça ortaya koyan bir plan. Beale ve Gerrard bunu sağlamaya çalışacak.

Bilinmezlerin sayısı epey fazla, işlerin ters gidebileceğine inanmak için sebepler de var, ama taktiksel açıdan Gerrard ve Villa iyi bir uyuma sahip.

Çeviri: Tolga İnan