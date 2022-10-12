Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'ya 2-0 yenilen Massimiliano Allegri'nin görevden alınmayacağını doğruladı.

NELER OLDU? Juvestus'a bu sezon hakim olan kasvetli süreç, dün Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'ya 2-0 mağlup olmakla devam etti. Juventus, H grubunda 4. maçında 3. yenilgisini yaşadı. Agnelli, karşılaşmadan sonra soruları yanıtladı.

NE SÖYLENDİ? Agnelli, Sky Sport Italia'ya şu şekilde konuştu: "Allegri en azından sezon sonuna kadar kalacak. Olanlardan utanıyorum, kızgınım ama futbolun 11 kişiyle oynandığını biliyorum, 11 kişiyle oynayıp kaybedersin. Böyle bir durumda, konu tek bir kişiyle ilgili değil. Utanıyoruz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz."

BÜYÜK RESİM: Juventus'un kalan Şampiyonlar Ligi maçlarından ikisini de kazanması gerecek. Bir yandan Serie A'da 8. sırada olan Juventus'un teknik direktör Allegri konusunda tartışmaları ve taraftarın memnuniyetsizliği devam ediyor.

Getty Images

Getty

Getty Images

ALLEGRI İÇİN SIRADA NE VAR? Agnelli'nin Allegri'ye bir kez daha güvenoyu vermesi ve Juventus'un mali sebeplerden dolayı onu görevden alamayacağını bildirmesi Allegri için tekrar bir şans doğuruyor. Cumartesi günü Juventus'un Torino derbisinde Şampiyonlar Ligi yenilgisini telafi etmesi bekleniyor.

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