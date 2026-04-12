"Ağlamaya başladı"... Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nı kaçırma tehlikesi var

Arjantin milli takımının yıldızı, önümüzdeki yaz Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerine katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünya Kupası kura çekimi sonucunda Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile birlikte 10. gruba düştü.

Pazar günü İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Sunderland arasında oynanan maçta, "Spurs"un Çek kalecisi Antonín Kynský ve Arjantinli Christian Romero arasında korkunç bir çarpışma yaşandı.

Ligde kalma mücadelesi veren Tottenham, Nordi Mokele'nin açılış golüyle 1-0 gerideydi.

Birkaç saniye sonra, Sunderland oyuncusu Brian Robey, topu yakalamak için geriye koşarken Romero'ya çarptıktan sonra Kinski ile çarpıştı ve büyük bir endişe yaşandı.

Her iki oyuncunun da sahada tedavi gördüğü uzun bir duraklamanın ardından, Romero sahayı terk ederken gözyaşlarına boğuldu.

Hemen ardından Romero'nun dizinde ciddi bir sakatlık geçirdiği yönünde endişeler ortaya çıktı. Basın haberlerinde, oyuncunun Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağının, ayrıntılı tetkiklerin ardından çıkacak teşhise bağlı olduğu belirtildi, ancak ilk bakışta durum, özellikle oyuncunun ağlaması nedeniyle pek iyi görünmüyor.

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Romero'nun sakatlığının ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi edineceğiz" dedi.

Maç sonrası basın toplantısında sakatlık hakkında ek bilgisi olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Henüz bilmiyoruz, bunu önümüzdeki maçta, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Umarım bizim için büyük bir sorun olmaz, çünkü o bizim için çok önemli bir oyuncu, harika bir insan, mükemmel bir oyuncu, üst düzey bir oyuncu ve güçlü bir kişilik. Sezonu bitirmek ve hedefimize ulaşmak için ona ihtiyacımız var."

Arjantin milli takımı haberleri konusunda uzman Arjantinli gazeteci Gastón Idul ise "X" sitesindeki hesabında paylaştığı bir videoda şunları söyledi: "Cristian Romero dizinde bir dengesizlik sorunu yaşıyor ve iç yan bağında bir yırtık olup olmadığını veya sadece bir çürük olup olmadığını anlamak için bağ muayenesi yapılacak... Orada bir ağrı var."

