Fleetwood Town Teknik Direktörü Matt Lawlor, League Two ekibinin Arsenal'ı eleyerek Carabao Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atmasının ardından duygularını kontrol etmekte zorlandı. Poulton-le-Fylde doğumlu teknik adam, takımının Highbury'de son Premier League şampiyonuna karşı penaltı atışları sonunda elde ettiği dramatik galibiyete tanıklık etti.

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Kenarda duygu dolu anlar

Lig Two'da 18. sırada bulunan Fleetwood, Lancashire kıyısında kupa heyecanını yeniden yaşattı. Lig sıralamasındaki 84 basamaklık farka rağmen Mikel Arteta'nın Arsenal'ını eledi. Aaron Loupalo-Bi ve Viktor Gyokeres'in golleriyle normal süresi 1-1 biten maçın ardından Fleetwood, penaltılarda soğukkanlılığını koruyarak galip geldi. Belirleyici penaltıyı gole çeviren Conor Haughey, ev sahibi taraftarları sevince boğdu. Penaltı atışlarında Bruno Guimaraes'in vuruşunu kurtaran Fleetwood kalecisi Jay Lynch ise Haughey'nin galibiyeti getiren penaltısının önünü açarak gecenin kahramanı oldu.

Son düdükten sonra yaşananlar, sahaya giren taraftarların oluşturduğu kalabalıkta ailesine sarılırken görülen genç teknik direktör için son derece duygusaldı. Lawlor, tribünlerde çocukluğundan tanıdığı insanların kutlama yaptığını görünce duygularına hâkim olmakta zorlandığını itiraf etti. Yaklaşık 4.000 taraftarın bu mucizeye tanıklık ettiği atmosfer, üst düzey futbolun steril ortamıyla keskin bir tezat oluşturdu.

Lawlor, The Guardian tarafından aktarılan sözlerinde şunları söyledi: “Ağlamamaya çalışıyordum ve ağlamadım. Kendimi tutmayı başardım. Ailem, buradaki küçük oğlum, hepimiz buralıyız. Arkama döndüğümde tribündeki insanlar bana bağırıyordu. Aralarında tanıdığım, birlikte büyüdüğüm, okula gittiğim ya da bir şekilde bağlantım olan insanlar vardı; sahaya atlayanlar da oldu. Bu gerçekten çok özel ve çok duygusal. Kariyerimin bu kadar başında böylesine özel bir şey başarmak da bu geceyi duygusal kılıyor. Gerçekten duygusal. Oyuncular için duygusal, benim için duygusal.”

Tutkuyla gelen memleket zaferi

Yerel toplulukla güçlü bağları bulunan Lawlor için bu galibiyet, bir maç sonucundan çok daha fazlasını ifade ediyordu; yaşadığı kentle kurduğu bağın bir parçasıydı. Highbury taraftarları bu dönüm noktası niteliğindeki başarıyı kutlamak için sahaya akın ederken teknik direktör kendisini tanıdık yüzlerle çevrili buldu.

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Lawlor, bu sonucun futbol açısından önemini de değerlendirdi: “Evet, öyle umuyorum. Futbol giderek biraz daha, nasıl desem, mekanik ve steril hâle geliyor. Orada ise bütün futbol taraftarlarının hissettiği o duygu vardı. İnsan böyle anlar için yaşar, değil mi? Bunun bir parçası olmak özel. Futbol taraftarlarına, özellikle de Fleetwood taraftarlarına bunu yaşatmak inanılmaz derecede özel. Evet, gerçekten gurur duyduğum bir şey.”

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‘Kulüp tarihinin en büyük gecesi’

Bu galibiyet Fleetwood'u çeyrek finale taşırken Kuzey Londra devini, kurada kalan en küçük kulüplerden biri karşısında yaşadığı sürpriz vedayı değerlendirmek zorunda bıraktı. Lawlor, dünya çapındaki oyunculara karşı gösterdikleri çaba nedeniyle futbolcularını övmekte gecikmedi. Fleetwood teknik direktörü Sky Sport'a, “Hâlâ inanamıyorum. Şehre gelen rakip açısından kulüp tarihinin en büyük gecesiydi ve şampiyonları yenmeyi başardık,” dedi.

“Maçtan önce biliyorduk: Ülkenin en iyi, en organize takımına karşı, temel şeyleri en iyi yapan ve dünya çapında oyunculara sahip bir takıma karşı oynayıp onlardan daha iyi futbol sergileyeceğimizi düşünecek kadar saf ya da kibirli değiliz.”

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Şampiyonlara karşı şansın da yardımıyla

Fleetwood teknik direktörü, millî oyuncularla dolu Arsenal'a karşı biraz şansa da ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Lawlor, temel hedefinin Arsenal'ın hücumdaki yaratıcı seçeneklerini kısıtlamak ve takımının doksan dakika boyunca kompakt kalmasını sağlamak olduğunu anlattı. Bu strateji kusursuz işledi: Fleetwood, topa hâkim olmasına rağmen Premier League liderinin net gol fırsatlarını nispeten az sayıda tutmayı başardı.

Lawlor sözlerini şöyle sürdürdü: “Biraz şansa ihtiyacımız vardı; onlara alan ve seçenek bırakmamamız gerekiyordu. Maçın büyük bölümünde bunu gerçekten çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Elbette gol geldi ama böyle şeyler olur; futbolda çok iyiler. Sahip oldukları futbolcuları, buldukları boşlukları Premier League'de her hafta görüyoruz.”