Raphinha'nın, kulübü Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesini yenileme töreni sırasında yaptığı açıklamalar, Brezilya'da geniş yankı uyandırdı.

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Raphinha, mevcut uluslararası ara döneminde maçlarda forma giyeceği dakikaların dikkatli yönetilmesi için Samba takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti ile görüştüğünü doğruladı. Bu dönemde Brezilya Milli Takımı, Japonya ve Singapur'a karşı iki hazırlık maçı oynayacak. Bu adım, uluslararası maçların oynandığı ara dönemlerden birinde üst üste dördüncü sakatlığı yaşamamak amacıyla atıldı.

Bu sözler, Brezilya Milli Takımı taraftarlarının büyük bölümünün hoşuna gitmedi. Son günlerde, ülkesinin milli takım kampına geldiğinden bu yana Raphinha sert eleştirilere maruz kaldı; oysa kendisi, burada bulunabilmek için kulağında istisnai ya da ciddi olmayan basit bir cerrahi müdahale geçirmişti.

Sport gazetesi, Raphinha'nın bugün cuma günü bir basın toplantısı düzenlediğini ve geçen hafta yaptığı açıklamalarla ne demek istediğini anlatırken duygularına hâkim olamayıp neredeyse ağlayacak hale geldiğini aktardı.

Barça'nın yıldızı şöyle konuştu: "Milli takım formasını ilk giydiğim günden beri, burada olma isteğim konusunda her zaman net oldum. Brezilya Milli Takımı'nı asla bırakmadım ve burada olabilmek için elimden gelen her şeyi hep yaptım."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen milli takıma katılamadım, ama burada olmak ve Brezilya Milli Takımı formasını giymek için her zaman elimden gelen her şeyi yaptım. Benim için bu her zaman bir onur ve ayrıcalıktı ve her zaman da öyle kalacak. Bu durum, burada ne kadar süre kalacağım fark etmeksizin değişmeyecek."

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Devamında şunları söyledi: "O anda, soru bana yöneltildiğinde ve ben cevapladığımda, ne demek istediğim konusunda net olduğumu düşünmüştüm; en azından zihnimde öyle görünüyordu. Milli takıma son üç katılış döneminde, bacağımın neredeyse aynı bölgesinde üç sakatlık yaşadıktan sonra, yaşadığım her şeyi göz önüne alınca demek istediğim basitçe şuydu: Kendime dikkat etmem gerekiyor."

Şunu vurguladı: "Açıkça görülüyor ki yeniden sakatlanmak istemiyorum. Yalnızca milli takımla değil, Barcelona ile de forma giymeye müsait olmak istiyorum."

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Son derece etkilenmiş görünen golcü şöyle ekledi: "Ne yazık ki, fiziksel olarak iyi durumda olmadığımızda, ne burada ne de kulüple oynayabiliriz."

Şunu dile getirdi: "Ayrıca şunu da söyledim: Fiziksel durumum izin verirse, her zaman elimdeki en iyiyi ortaya koyarım. Fiziksel olarak artık gereken seviyeyi veremediğimi hissettiğimde ise, futbolu bırakacak ilk kişi ben olurum; çünkü kendime karşı çok eleştirelim."

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Raphinha şunu doğruladı: "Evet. Söylediklerim olumsuz bir tepkiyle karşılandı; oysa o sırada meseleyi iyi açıkladığımı düşünmüştüm. Ama ne yazık ki bu, oyunun doğasının bir parçası."

Raphinha ayrıca, Dünya Kupası sırasında sakatlanmasının, ülkesinin Norveç karşısında elenmesini önlemeye yardımcı olamaması nedeniyle kendisi için son derece sinir bozucu olduğunu da itiraf etti.

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Şöyle konuştu: "Kişisel düzeyde durum son derece sinir bozucuydu. Hayatımda önemli bir andı ve milli takım için de önemliydi, ama fiziksel olarak yüzde 100 hazır hissetmiyordum."

Sözlerine şunları ekledi: "Dünya Kupası öncesindeki ara dönemde Fransa karşısında yaşadığım sakatlıktan sonra Barcelona ile sadece iki maç oynadım. Sahadayken ağrıları ya da fiziksel sıkıntıları düşünmezsin, sadece elindeki en iyiyi ortaya koymak istersin."

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Raphinha şunu vurguladı: "Ben her zaman çabamın yüzde 100'ünü ortaya koyarım. Çoğu zaman doktorlar ve fizyoterapistler benden sakin olmamı istiyor, ama oyun tarzımı değiştiremem; ne var ki vücut bunun bedelini ödüyor ve toparlanmak için zamana ihtiyaç duyuyor. Bu durum sinir bozucuydu."

Şöyle açıkladı: "Biz insanız ve ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bazı şeyler bizi etkiliyor. Bu doğal bir durum. Benim yerimde olup, elindeki her şeyi verdiğini bildiği halde eleştirilere maruz kalan herkes bundan etkilenir. Eleştirilere hazır olmamız gerekiyor; çünkü Brezilya'nın renklerini savunmak son derece büyük bir şey."

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Brezilya Milli Takımı'nın yarın cumartesi Japonya'ya karşı oynayacağı hazırlık maçı sorulduğunda Raphinha, bu maçın "tıpkı onlarla Dünya Kupası'nda karşılaştığımızdaki gibi son derece zor bir maç olacağını" belirtti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bir kuşak değişimi sürecinden geçiyoruz, ama Brezilya Milli Takımı'nda son derece yüksek seviyede oyuncularımız var. Çok iyi hazırlandık ve iyi antrenmanlar yaptık."