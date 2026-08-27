Ağırlığınca altın değerinde: Spertsyan, Suudi Al Ahli'nin yeni hayallerinin şövalyesi mi olacak?

Ermeni Edward Spertsyan, bu yaz transfer döneminde Al-Ahli'ye katılmasından bu yana kadronun en önemli isimlerinden biri olarak kendini kabul ettirmek için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı. İlk dört maçı sonuçlara doğrudan etki eden kesintisiz bir seriye dönüşürken, takımın yıldızları arasında özel bir yer edinme yolculuğuna erkenden başladı.

Spertsyan, Al-Ahli forması altında şu ana kadar 4 maçta forma giydi ve bu maçlarda 3 gol atıp 2 gol pası vererek toplam gol katkısını 5'e çıkardı. Bu rakam, hem yeni takımına ne kadar hızlı adapte olduğunu hem de hücum projesinin merkezine doğrudan girebilme yeteneğini yansıtıyor.

Spertsyan füze hızıyla başladı

Ermeni orta saha oyuncusu, Al-Ahli'deki serüvenine mümkün olan en iyi şekilde başladı. Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Diriyah karşısında galibiyeti getiren tek golü kaydederek takımına müsabakadaki ilk üç puanını armağan etti ve hücumdaki değerine dair erken bir mesaj gönderdi.

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Ardından Spertsyan, bir sonraki maçta Abha karşısında sahneye döndü ve 4-0'lık büyük galibiyette Al-Ahli'nin gollerinden birine imza attı. Daha sonra Suudi Arabistan Kralı Kupası'nda Al-Anwar karşısındaki üstün performansını sürdürdü; harika bir gol atıp bir gol pası vererek "Al-Ahli"nin 2-1'lik galibiyetine ve son 16 turuna yükselmesine doğrudan katkı sağladı.

Kulüpler Kıtalar Kupası'nın açılışında Yeni Zelanda ekibi Auckland City karşısındaki dördüncü çıkışında ise Spertsyan bir kez daha belirleyici sahnede yer aldı. Al-Ahli'nin galibiyetini getiren tek golü Salih Abu al-Shamat aracılığıyla hazırlayarak, Ermeni oyuncu, hücumda en büyük etkiyi yaratmak için golü bizzat kendisinin atmasına gerek olmadığını kanıtladı.

Spertsyan sol kanattan hareketlendi, ardından Auckland savunmasını çalımlayıp markajı geçti ve Abu al-Shamat'a isabetli bir pas gönderdi. Onun da topu ağlara yollamasıyla Ermeni oyuncu yeni bir gol yaratarak Al-Ahli'deki kusursuz başlangıcında doğrudan katkılarını sürdürdü.

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Daha da önemlisi, Spertsyan'ın değeri gol katkı rakamlarıyla sınırlı değil. Fırsat yaratma, kilit paslar gönderme ve maç boyunca birden fazla alanda hareket etme yeteneği sayesinde, kısa sürede Al-Ahli sistemi içindeki en esnek hücum çözümlerinden biri hâline gelmeye başladı.

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Asıl mevkisi oyun kuruculuk olmasına rağmen Spertsyan sabit bir pozisyona bağlı kalmıyor; sağ ve sol kanatta hareket edebiliyor, hem kanattan hem de derinlikten fırsat yaratmayı iyi biliyor. Ayrıca ceza sahasına girip hücumları sonlandırma cesaretine de sahip. Bu da teknik ekibe tek bir maç içinde çok sayıda taktik seçenek sunuyor.

Bu esneklik, Spertsyan'ı rakiplerin markajına alması zor bir oyuncu hâline getiriyor; çünkü topu tek bir bölgede beklemiyor, aksine boşlukları arıyor ve sürekli çizgiler arasında hareket ediyor. Kimi zaman oyun kurmak için, kimi zaman kanatlarda üstünlük sağlamak için, bazen de sanki ilave bir forvetmiş gibi ceza sahası içinde belirerek.

Ayrıca dört maçtaki beş katkısı, etkisinin tek bir karşılaşmaya veya belirli bir turnuvaya bağlı olmadığını ortaya koyuyor. Zira Roshn Ligi'nde, Suudi Arabistan Kralı Kupası'nda ve Kulüpler Kıtalar Kupası'nda kendini gösterdi. Bu da Al-Ahli ile yaptığı başlangıca daha büyük bir değer katıyor.

Yalnızca dört maçın ardından Spertsyan'ın bilançosu her açıdan dikkat çekici görünüyor: 3 gol, 2 gol pası ve neredeyse her maçta doğrudan bir katkı. Oyuncu bu tempoyu korursa, kısa sürede yeni bir yaz transferinden Al-Ahli'nin en önemli hücum anahtarlarından birine dönüşebilir. Belki de takımın daha fazla kupa peşinde koştuğu bir sezonda, "Al-Ahli" taraftarlarının gerçekten de "hayallerinin şövalyesi" hâline gelebilir.