Agiri, Hugo Broos'un açıklamasına alaycı bir tavırla yaklaştı

Meksika milli takımının teknik direktörü Javier Aguirre, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında iki takımın karşılaşmasının ardından Güney Afrika teknik direktörü Hugo Broos'un açıklamalarına alaycı bir tavır sergiledi.

Meksika, Perşembe akşamı Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na kolay bir galibiyetle başladı. Maçta 3 oyuncu kırmızı kart gördü.

Hugo Broos, Güney Afrika'nın sayıca az olmasına rağmen rakip oyuncuların maçın bazı bölümlerinde topla ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Agiri ise maç sonrası basın toplantısında, "Bence Güney Afrika'nın savunması iyi değildi ve top hakimiyeti de yoktu" dedi.

Meksika teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Kaleye sadece bir kez şut attılar. Bundan daha fazlası ne olabilir ki?"

Gülerek, "Neyse ki biz umutsuz vakalarız, skor 4-0 bizim lehimize olsaydı, böyle yorumlar olmazdı" dedi.

Meksika, grup aşamasının ikinci turunda Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenen Güney Kore ile karşılaşacak.