Agiri, başı dik bir şekilde Meksika'ya veda ediyor: İngiltere karşısında yaşananlar acı verici

Javier Aguirre, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Azteka Stadyumu'nda İngiltere'ye 3-2 yenildikten sonra resmi olarak ayrıldığını açıklayarak, Meksika Milli Takımı'ndaki üçüncü görev dönemine son verdi.

Agüero, turnuvadan acı bir şekilde elenmelerine rağmen taraftarların büyük saygısı eşliğinde görevinden ayrıldı. Tecrübeli teknik direktör, “Taraftarlara bir galibiyetle veda etmeyi umuyordum. Bu acı verici, ancak gururla ayrılıyorum. Milli takımın kimliğini ve aidiyet duygusunu geri kazandık” dedi.

Agüero, önümüzdeki dönemde görevi devralacak olan eski Meksika kaptanı Rafael Márquez’e tam desteğini vurgulayarak, “Márquez’e başarılar diliyorum. O bu görevi üstlenebilir ve benden daha iyi iş çıkaracaktır” diye ekledi.

Agüero, zorlu bir Dünya Kupası kampanyasının ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirterek ayrılma kararını açıkladı, ancak takımla birlikte başardıklarından duyduğu memnuniyeti de gizlemedi ve “Memnuniyet ve minnettarlık duygusuyla ayrılıyorum” dedi.

Agüero’nun ayrılışı, Meksika’nın uluslararası sahnede gösterdiği olağanüstü performansın ardından geldi; bu da, büyük deneyime sahip teknik direktöre kulüplerden teklif gelmesinin önünü açıyor.

Ev sahibi takımın macerası, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşmak üzere yerini garantileyen İngiltere karşısında sona erdi. Agüero ise Meksika milli takımıyla olan yolculuğunun üçüncü sayfasını kapatırken, saygı ve net bir kimlik mirası bıraktı.