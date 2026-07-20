Ağır yaralanan bir Dünya Kupası oyuncusunun yerine: FC Arsenal, Manchester City’nin eski bir yıldızını kadrosuna katacak mı?

İngiliz tabloid gazetesi The Sun’ın haberine göre, Arsenal yetkilileri İngiltere milli takım oyuncusu John Stones’u kadroya katmayı değerlendiriyor.

Bunun nedeni, Fransa ile İspanya arasında oynanan Dünya Kupası yarı final maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarılan Saliba'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması.

25 yaşındaki oyuncu, rakibin müdahalesi olmadan yere düşmüştü; L'Equipe'in haberine göre, düşmeden önce takım arkadaşı stoper Dayot Upamecano'ya "Artık devam edemem. Sırtım mahvoldu" diye fısıldadığı iddia ediliyor.

Basında yer alan haberlere göre Saliba, bu sakatlığı Dünya Kupası turnuvasından haftalar önce Arenal formasıyla geçirmişti. Buna göre stoper, hem Paris Saint-Germain'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde hem de ABD, Fransa ve Kanada'da bu ciddi sakatlıkla oynamıştı.

Fransız doktorlar tarafından her gün tedavi gördüğü ve ağrı kesicilerle oynadığı belirtiliyor. Saliba, takım antrenmanlarına katılmamış gibi görünüyor.

Her şeyin gösterğine göre, 25 yaşındaki oyuncu şimdi bir sırt ameliyatı geçirmek zorunda kalacak ve bu da onu uzun bir süre sahalardan uzak tutacak. L'Equipe, en kötü senaryoda Saliba'nın Arsenal'de dört ila beş ay boyunca forma giyemeyebileceğinden bahsediyor.

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FC Arsenal, John Stones'u bedelsiz transfer edebilir

Bu senaryo gerçekleşirse, Stones oldukça uygun bir çözüm olur. 30 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası sırasında İngiltere milli takımında sergilediği performanslarla hâlâ en üst seviyede oynayabileceğini kanıtladı.

Stones’un Manchester City ile olan sözleşmesi on yılın ardından 1 Temmuz’da sona erdiğinden, bu stoper transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir. Juventus Torino da bu oyuncuya ilgi duyan takımlar arasında yer alıyor.