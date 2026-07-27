Wydad, mevcut yaz transfer döneminde iki önemli transferi açıklamaya yaklaştı. Bu adım, yeni sezona hazırlık kapsamında takımı yeniden inşa etme projesi çerçevesinde, büyük tecrübeye sahip oyuncuları yeniden kadroya katmayı hedefliyor.

Fas merkezli "Le Site Info Sport" sitesi, Wydad yönetiminin Yahya Jabrane ve Ayman El Hassouni ile mevcut yaz transfer döneminde takıma dönmeleri için nihai bir anlaşmaya vardığını aktardı.

Raporda, iki taraf arasındaki anlaşmanın tüm detaylarının halledildiği ve geriye yalnızca iki transferin resmi açıklamasının kaldığı belirtildi.

Aynı kaynak, kulüp başkanı İbrahim El Asri'nin, sportif koordinatör Salah Eddine Saidi ile eşgüdüm içinde, takımı yeniden inşa etmeyi ve rekabetçi kimliğini geri kazanmayı amaçlayan bir plan çerçevesinde oyuncuları yeniden Wydad kadrosuna katma kararı aldığını ifade etti.

Bu yönelim, Jabrane ve El Hassouni'nin sahip olduğu konum göz önünde bulundurularak geldi; zira ikili, teknik direktör Walid Regragui yönetiminde Wydad'ı birçok başarıya taşıyan altın neslin en öne çıkan isimleri arasında yer almıştı.

İbrahim El Asri, Yahya Jabrane ve Ayman El Hassouni ikilisiyle, bir sezonluk sözleşme ve bir sezon daha uzatma opsiyonu kapsamında, iki bonservissiz transferle takıma dönmeleri için anlaşmaya varmayı başardı.

Kaynak ayrıca, oyuncuların Wydad'da yeni dönemi sırtlamaya ve "Kırmızılılar"ın son yılların en kötü sonuçlarından biri olan beşinci sıra ile tamamladığı hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından takımı yeniden rekabetin ön saflarına taşımaya katkı sunmaya tam anlamıyla hazır olduklarını gösterdiklerini ekledi.

Wydad'ın önümüzdeki günlerde Yahya Jabrane ve Ayman El Hassouni'nin dönüşünü, her oyuncunun önceki kulübüyle bağının sona ermesinin ardından iki bonservissiz transferle resmen açıklaması bekleniyor. Böylece ikili, kırmızılı takımın formasıyla yeni bir sayfa açacak.