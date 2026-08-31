Ağır toplar: Kulüpsüz kalan 5 büyük forvet

Avrupa'nın büyük liglerine mensup kulüpler için yaz transfer döneminin sonu yaklaşırken, herhangi bir kulübe bedelsiz katılabilecek, büyük tecrübeye sahip bir dizi forveti içeren, kulüpsüz oyuncular listesi hâlâ dikkat çekiyor. Bunların başında Arjantinli Mauro Icardi, Fransız Anthony Martial, İspanyol Joselu Mato, Hollandalı Myron Boadu ve İngiliz Danny Ings geliyor.

33 yaşındaki Icardi, mevcut en dikkat çekici isimler listesinin başında yer alıyor. Türk kulübü Galatasaray'daki 4 sezon süren ve 77 gol kaydetmeyi başardığı serüveni sona erdi. Bu süre zarfında, daha önce Inter Milan ve Paris Saint-Germain formalarıyla sergilediği golcü seviyesinin büyük bir bölümünü yeniden yakaladı. Arjantinli forvet, kendisini Türkiye Ligi'nde tutmak isteyen Beşiktaş'ın ilgisini çekiyor.

Anthony Martial da dikkat çekici seçenekler arasında yer alıyor; 30 yaşındaki Fransız forvet, Meksika kulübü Monterrey'deki serüveninin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna geldi.

Martial daha önce Monaco, Manchester United, Sevilla ve AEK Atina formalarını giymişti; bu da ona Avrupa sahalarında geniş bir tecrübe kazandırıyor.

Hollandalı Myron Boadu ise yaşı göz önüne alındığında farklı bir seçeneği temsil ediyor; zira henüz 25 yaşında ve PSV Eindhoven ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kaldı. Sakatlıklar geçtiğimiz yıllarda kariyerini etkilemiş olsa da, forvet hâlâ ön plana geri dönmek için gereken hıza, hareket kabiliyetine ve tecrübeye sahip.

Joselu Mato, mevcut İspanyol forvetler arasında öne çıkıyor; 36 yaşındaki oyuncu, Katar kulübü Al-Gharafa'daki serüveninin sona ermesinin ardından yeni bir kulüp arıyor.

Forvet güçlü bir sicile sahip; özellikle 2023-2024'te Real Madrid ile geçirdiği belirleyici sezonun ardından, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğunda öne çıkan bir rol üstlenmişti.

Liste ayrıca, Sheffield United'dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu konumuna gelen 34 yaşındaki Danny Ings'i de içeriyor.

İngiliz forvet, Liverpool, Southampton, Aston Villa ve West Ham formalarını giymesinin ardından İngiliz futbolunda uzun bir tecrübeye sahip; bu da onu, transfer bedeli ödemeden tecrübeli bir forvet arayan kulüpler için uygun bir seçenek hâline getiriyor.