Ağır sonuçlar doğuran bir aşk, takım arkadaşlarıyla kavga ve hurdaya dönen bir Aston Martin! Lord Bendtner’in çılgın hikâyesi

Nicklas "Lord" Bendtner'in hayatını ve karakterini tek bir anekdotla özetlemek gerekse, şu hikâye biçilmiş kaftan olurdu. Hikâye, onun Arsenal'de gelecek vadeden bir yetenek olduğu döneme uzanıyor.

Teknik direktör Arsene Wenger'in talimatıyla psikolog Jacques Crevoisier, o dönem her yıl tüm Arsenal oyuncularına karakter özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla psikometrik testler uyguluyordu. Crevoisier daha sonra, "Kategorilerden birinin adı 'kişinin kendi yeteneklerini algılayışı'ydı, yani oyuncunun kendini ne kadar doğru değerlendirdiği" dedi. "Birden dokuza kadar olan ölçekte Bendtner on aldı. Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştik." Wenger'in yardımcı antrenörü Pat Rice'ın, Bendtner'in testi sırasında Crevoisier'in yanında oturduğu ve gülmekten kendini zor tuttuğu aktarıldı.

Crevoisier, "Bendtner bir gol fırsatını harcadığında, bunun kendi suçu olmadığına her zaman kesin olarak inanır" değerlendirmesinde bulundu. "Bunun bir sorun olduğu söylenebilir. Belli bir dereceye kadar da öyle olabilir. Ama buna, bu oyuncunun geri darbelerden sonra yeniden ayağa kalkma konusunda dikkat çekici bir yeteneğe sahip olduğu şeklinde de bakılabilir."

Nicklas Bendtner'in dünyasına hoş geldiniz. Kendini "dünyanın en iyi forvetlerinden biri" olarak tanımlayan adam. Ballon d'Or ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan adam. Gerçekte ne biri olan ne de diğerini kazanan adam. 21 yaşındayken Danimarkalı bir soylu aileden 34 yaşındaki bir kadınla birlikte olup bu sayede "Lord" lakabını alan adam. Takım arkadaşlarıyla sorun yaşayan, arabaları pert eden, parayı çarçur eden, elektronik kelepçe takan, büyük sportif başarılar elde edemeden kariyerini erken noktalayan adam. Futbol yeteneklerinin ona sağlayabileceğinden daha fazla ünlenen adam. Gerçek bir asi’nin dünyasına hoş geldiniz.

Bendtner'in Arsenal günleri: Thierry Henry ile tartışma, Emmanuel Adebayor ile kavga

Bendtner, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da büyüdü, ancak daha 17 yaşındayken Arsenal'in altyapısına katılmak için Londra'ya gitti. Yıl 2005'ti ve Wenger'in Arsenal'i o dönemde dünyanın en iyi takımlarından biriydi. Bendtner, gelişinden kısa süre sonra profesyonel takımın antrenman maçında kendini gösterme fırsatı buldu. Kendi kitabı "Both Sides"ta bunu böyle anlatıyor.

Kuralın en fazla iki top teması olduğu söylenmişti. Kulübün efsanesi Thierry Henry topa üç kez dokununca, Bendtner kendi anlatımına göre hemen yüksek sesle itiraz etti. Arsenal yardımcı antrenörü Rice bu itirazları görmezden gelince, Bendtner de topa üç kez dokundu ve aleyhine serbest vuruş çalındı. Bu göğe çıkan adaletsizlik karşısında daha da sert şekilde itiraz ettiği, ardından da Henry ile hararetli bir söz düellosu yaşadığı anlatılıyor. Herkese merhaba, karşınızda geleceğin Lord'u!

İkinci lig ekibi Birmingham City'deki başarılı kiralık döneminin ardından Bendtner, 2007'de 19 yaşındayken kalıcı olarak Arsenal A takımına yükseldi. 1,93 metrelik iri forvet, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekti. Bendtner ilk gollerini attı, ilk darbelerini de aldı; hem de sahadaki bir kavgada. Bir Kuzey Londra derbisinde, Tottenham'a karşı. Rakibi: Takım arkadaşı Emmanuel Adebayor. Sonunda Bendtner'e kafa atan da oydu. Bendtner, "Kan fışkırıyordu ve burnum şişti" dedi. Meselenin tam olarak ne olduğu mu? Hiçbir zaman kesin olarak açıklığa kavuşmadı; ikili zaten birbirinden hiç hoşlanmıyordu.

Bendtner sonraki yıllarda Arsenal'de düzenli olarak forma şansı buldu, ancak vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu ve güvenilir bir golcü olma seviyesine hiçbir zaman ulaşamadı. Buna rağmen, "Bana dünyanın en iyi forvetleri arasında olup olmadığım sorulursa, 'Evet' diye cevap veririm çünkü buna inanıyorum" dedi Bendtner. Oyununda geliştirilmesi gereken tek bir şey olduğunu da ekledi: "Eksik olan tek şey goller."

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Nicklas Bendtner nasıl Lord oldu ve parasını nasıl saçıp savurdu?

Bendtner, gollerden daha istikrarlı şekilde saha dışındaki sansasyonel hikâyeleri üretti. O dönem 21 yaşında olan Bendtner, 2009'da kendisinden 13 yaş büyük Caroline Fleming ile birlikte oldu. Fleming; model, sunucu, Danimarkalı deniz kahramanı Niels Juel'in doğrudan soyundan gelen biri ve son derece zengin bir aristokrat ailenin parçasıydı. İkili, Fleming'in şatosunu yenilediği bir reality show vesilesiyle tanışmıştı. Bu ilişkiden Bendtner'e bir oğul ve "Lord" lakabı kaldı.

Ya da şu hikâye: 2010'da Aston Martin'ini pert ettikten sonra arabadan yara almadan çıktı, soyundu ve kendi elleriyle yerinden kopardığı dikiz aynasında vücudunda herhangi bir yara bere olup olmadığını kontrol etti. Çıplaklık Bendtner için zaten her zaman ayrı bir meseleydi. Manchester'da bir gece kulübünden çıkarken pantolonu indirilmiş halde fotoğraflandı. Bir keresinde de sosyal medyada, genital bölgesinin üzerinde bir sütyenden başka hiçbir şey giymediği bir fotoğrafını paylaştı.

Bendtner çok para kazandı ve onu hemen harcadı. Bir keresinde bir kasa şarap için 150 bin sterlin ödedi; kariyerini noktaladıktan sonra itiraf ettiğine göre kumarhanelerde de toplam yaklaşık 7 milyon euro kaybetti. Bendtner, "Bir kez futbolun adrenalin patlamasına alışınca, onu başka bir yerde bulmak çok zor" dedi. "Zaten insanın oynamasının sebebi de o duyguyu yaşamak. Ama o duygu ancak ortaya konan miktar çok yüksek olduğunda geliyor."

Bendtner büyük paralar yalnızca kumarda değil, çeşitli mahkemelerde de kaybetti. EURO 2012'de Danimarka'nın Portekiz'e karşı attığı bir golün ardından iç çamaşırını gösterdi. Üzerinde, tam da kendisine yakışacak şekilde, kişisel sponsorunun yani bir bahis şirketinin adı yazıyordu. UEFA onu bir maç men etti, ayrıca 100 bin euro ödemek zorunda kaldı. Benzer bir meblağ da Kopenhag'da alkollü araç kullanmasının ardından gündeme geldi.

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Nicklas Bendtner'in VfL Wolfsburg'daki başarısız macerası

Bendtner, 2012/13 sezonunda Juventus'a bir yıllığına kiralık gitti ve hayal kırıklığı yarattı, ancak en azından İtalya şampiyonluğunu kazandı. Bunun ardından Arsenal'de bir yıl yedek kulübesinde kaldı ve 2014'te bonservissiz olarak VfL Wolfsburg'a transfer oldu. Teknik direktör Dieter Hecking, "Herkes yeni bir başlangıç için bir şansı hak eder" dedi. Bendtner ise bu fırsatı etkileyici bir şekilde harcadı.

Wolfsburg'da bir forvet için alışılmadık olan 3 numaralı formayı giydi ve bir buçuk yılda Bundesliga'da üç gol attı. Peki saha dışında? Bendtner Mercedes'iyle kamuoyuna poz verdi; bu, VW kulübünde ağır bir suçtu. Bu arada efsanevi bir takım gecesinde de iyice dağıttı.

O dönemki takım arkadaşı Maximilian Arnold daha sonra Bild'e, "Şampanya şişeleri sipariş etti ve her yere püskürttü" dedi. "Sonra kartla ödemek istedi. Ama Wolfsburg'daki kulüpte kartla ödeme yapılamıyordu. Üzerinde de o kadar nakit yoktu. Gece saat üç ya da dörtte Schäfi'yi (takım arkadaşı Marcel Schäfer, editör notu) aramak zorunda kaldı ve parayı onun getirmesi gerekti." Bendtner'in sözleşmesi Nisan 2016'da erken feshedildi. Menajer Klaus Allofs, Bendtner'i "topluluğumuz için bir tehlike" olarak nitelendirdi.

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Nicklas Bendtner profesyonel kariyerini 31 yaşında noktaladı

Sportif performansla kaçamaklar arasındaki denge bu noktada çoktan tamamen raydan çıkmıştı. Nicklas Bendtner kariyeri üzerinde çalışmak yerine Lord Bendtner kültünü besledi. 2015'te Instagram'da kendisini Ballon d'Or ile gösteren bir fotomontaj paylaştı. Kısa süre sonra bu montajı, şaka yollu Danimarka başbakanlığına adaylığını koymak için kullandı. Bendtner'in, Fleming ile çoktan ayrılmış olmasına rağmen resmi olarak da "Lord" diye anılmaya devam edebilmesi için Danimarka'nın bulvar gazetesi Se og Hor ona şaka amaçlı İskoçya'da bir kare fitlik arazi satın aldı.

Wolfsburg'dan ayrıldıktan sonra Bendtner, Nottingham Forest, Rosenborg Trondheim ve altyapısından çıktığı FC Kopenhag'da kariyerini yavaş yavaş sonlandırdı. Bir taksi şoförüne yönelik fiziki saldırı nedeniyle 2019'da bir süre elektronik kelepçe takmak zorunda kaldı. Ocak 2020'de ise henüz 31 yaşındayken profesyonel futbola veda etti.

Belki de Bendtner tüm bu kaçamaklar yüzünden tartışmasız biçimde sahip olduğu yeteneğinden çok daha az verim aldı; ancak bunun şöhretine zarar verdiği söylenemez, tam tersine. Bendtner bugün Danimarka'da televizyon yorumcusu, reklam yüzü ve talk show'lar ile reality show'ların düzenli konuklarından biri. Sportif açıdan olmasa bile, en azından dünyaca ünlü lakabıyla Kaiser Franz Beckenbauer, King Eric Cantona, Prinz Poldi ve O Rei Pele'nin yer aldığı futbol soyluluğunun bir parçası.