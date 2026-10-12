Faslı millî oyuncu Ayoub El Kaabi, Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki derbi öncesinde dikkatleri üzerine çekti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasına rağmen koltuk değnekleriyle "Karaiskakis" Stadı'na gelen El Kaabi, adını haykıran Olympiakos taraftarlarından coşkulu bir karşılama gördü.

Fas Millî Takımı'nın forveti, elini kaldırarak taraftarların sevgi gösterisine karşılık verdi. Bu görüntü, Yunan kulübünün taraftarları nezdindeki yerini yansıttı; taraftarlar, Volos karşısında yaşadığı ve uzun süre müsabakalardan uzak kalmasına yol açan cerrahi müdahale gerektiren sakatlığının ardından iyileşme sürecini sürdüren oyuncuyu karşılaşma boyunca desteklemek için özen gösterdi.

El Kaabi'nin varlığı, takım arkadaşlarını sahanın dışından desteklemekle sınırlı kalmadı. Bitiş düdüğünün ardından onların kazanma sevincine ortak olan El Kaabi, galibiyet golünün sahibi Yunan defans oyuncusu Panagiotis Retsos ile kucaklaşırken görüntülendi. Bu kare, Yunan basınında geniş ilgi gördü.

Olympiakos, Yunanistan Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbiyi, 34. dakikada Retsos'un kaydettiği golle 1-0 kazanarak ezeli rakibi Panathinaikos karşısında değerli bir zafer elde etti.

Maçta Panathinaikos saflarında da Faslı futbolcular yer aldı. Azzedine Ounahi maça ilk 11'de başladı ve 83. dakikada oyundan çıkarıldı. Anass Salah-Eddine ikinci yarının başında oyuna girdi, Amrabat... Oumraan Louza ise takımın ilk 11'inde sahaya çıktı.