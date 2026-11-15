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Almanya U19 Milli Takımı'nın kaptanı Ebu Bekir Is, Portekiz'e karşı oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında sakatlanarak 27. dakikada oyundan çıktı.

Eintracht Frankfurt'ta oynayan genç futbolcu, 23. dakikayı biraz geçtikten sonra rakibin şutuna kendini siper etti ve bu sırada görünüşe göre dizini burktu. Sahada kısa süreli bir tedavi gördükten sonra önce oyuna devam etmeyi denedi ancak ağrıları buna izin vermedi.

Bir kez daha yerde kalınca teknik direktör Hanno Balitsch, 18 yaşındaki oyuncuyu kenara alıp yerine Elias Arden'i soktu. Bekir Is bu durumdan oldukça etkilenmiş görünüyordu; sahadan ayrılırken üzgündü ve gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Sakatlanmadan önce Portekiz'e karşı oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçına önemli bir katkıda bulunmuştu. 19. dakikada savunma arkasına attığı güzel pasla DFB ekibinin Maik Akumu ile bulduğu 1-0'lık golün hazırlanmasında rol oynadı. Birkaç dakika sonra ise talihsiz an yaşandı.

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Ebu Bekir Is sakatlığı nedeniyle ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

SGE'de ağırlıklı olarak Regionalliga Südwest'te mücadele eden ikinci takımda forma giyen ve çoğunlukla defansif orta saha ile merkez orta sahada oynayan Bekir Is'in sahalardan uzak kalıp kalmayacağı, kalacaksa bunun ne kadar süreceği henüz belli değil.

Almanya U19 Milli Takımı, çekişmeli geçen maçta Portekiz'e 3-2 (ilk yarı 1-1) mağlup oldu. Balitsch'in takımı bitime yaklaşık on dakika kalana kadar 2-1 öndeydi ancak Portekiz'in son bölümde bulduğu iki gol maçın sonucunu değiştirdi.

Almanya U19 Milli Takımı, iki maç sonunda topladığı üç puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Şampiyonası elemelerine İsveç karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başlayan Almanya'nın sıradaki rakibi Litvanya.