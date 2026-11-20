İngiltere Futbol Federasyonu, statlarda ayrımcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını gösteren bir adım atarak cuma günü Chelsea'ye 150 bin sterlin para cezası verdiğini açıkladı. Cezanın gerekçesi, bazı Chelsea taraftarlarının Charlton Athletic ile oynanan FA Cup maçında yaptığı aşağılayıcı ve ayrımcı tezahüratlar oldu.

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Olay, geçen ocak ayında oynanan ve Chelsea'nin galibiyetiyle sona eren turnuvanın üçüncü tur maçında yaşandı. Yaklaşık 56. dakikada, belirli bir dini ya da siyasi grubu hedef alan ve ayrılık tohumları eken mezhepçi tezahüratlar yükseldi. Bunun üzerine yetkili merciler derhal soruşturma başlattı.

Chelsea, kendisine yöneltilen suçlamayı itiraz etmeden kabul etti. Bağımsız bir düzenleyici komisyon da para cezasının yanı sıra resmi bir uyarı ve bu tür davranışların gelecekte tekrarlanmasını önlemeye yönelik bağlayıcı bir eylem planı uygulanmasına karar verdi.

Bu ceza, İngiltere Futbol Federasyonu'nun İngiliz statlarında ırkçılık ve mezhepçilikle mücadele yönündeki kesintisiz çabalarının bir parçası. "Reuters" tarafından aktarılan bilgilere göre para cezaları ve düzeltici planlar, hem taraftarları hem de kulüpleri caydırmak için temel araçlar hâline geldi. Bu tür kararlar, İngiliz futbolunun hiçbir ayrımcılık biçimine göz yummayacağına dair açık bir mesaj olarak görülüyor.

Chelsea hatayı kabul etti

Londra ekibi sert bir dille kaleme aldığı açıklamada bu davranışı şiddetle kınadı. Kulüp, belirli bir dini ya da siyasi grubu hedef alan ve ayrılık tohumları eken tezahüratlar anlamına gelen mezhepçi hakaretlerin ve her türlü ayrımcı söylemin kulüp içinde kesinlikle kabul edilemez olduğunu, bunların kulübün benimsediği değerleri hiçbir şekilde yansıtmadığını vurguladı.

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Chelsea açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu davranış başkalarına zarar vermekten başka bir işe yaramaz ve bir kulüp olarak değer verdiğimiz ilkeleri temsil etmez. Herkes için güvenli ve kapsayıcı bir ortam yaratmak için çok çalışıyoruz ve bunu sağlamak hepimizin sorumluluğu."

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Kulüp, şekli ne olursa olsun her türlü ayrımcı davranışa karşı sıfır tolerans politikası izlediğinin altını çizdi. Bu tür eylemlerden sorumlu olanları tespit etmek ve onlar hakkında taviz vermeden gerekli işlemleri yapmak için her zaman gereken adımları atacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca ayrımcı davranışların suç teşkil edebileceği, kulüp kurallarını ihlal ettiği tespit edilen taraftarların ise maçlara giriş yasağına ya da üyeliğin askıya alınmasına kadar varabilecek sert disiplin yaptırımlarıyla karşılaşacağı belirtildi.

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Chelsea, yaptırıma maruz kalan herkesin "Bu Davranışa Son Verelim" programına katılmasını zorunlu tutacağını da duyurdu. Kulüp, bu sorunu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın en önemli yolunun yalnızca ceza değil, farkındalık ve eğitim olduğuna inandığını ifade etti.

Kulüp, bu tür olayların tekrarlanması hâlinde gelecekte daha ağır ek yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini kabul etti. Taraftarları bilinçlendirmek ve eğitmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını, ayrımcılığı önlemeye, tespit etmeye ve onunla mücadele etmeye yönelik mevcut girişimlerini de geliştirdiğini belirtti.

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Chelsea, açıklamasını taraftarlarına doğrudan bir mesajla noktaladı. Kulüp taraftarlarının büyük çoğunluğunun maçlarda her türlü ayrımcılığı reddettiğini bildiğini vurgulayan kulüp, takımın önümüzdeki tüm maçlarında misafirperver ve güvenli bir ortamın güçlendirilmesi için çabalarına destek vermelerini istedi.

Öte yandan gözlemciler, yüksek olmasına rağmen para cezasının taraftar eğitimi ve statlardaki denetimin güçlendirilmesini de kapsayan daha geniş bir sistemin parçası olduğunu düşünüyor. Kulübe yakın kaynaklar, yönetimin şu anda federasyonla iş birliği içinde stat içinde ve sosyal medyada kampanyaları kapsayan yoğun farkındalık programları üzerinde çalıştığını aktardı.

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Chelsea'nin daha önce de benzer eleştirilerle karşılaştığı biliniyor. Ancak kulübün bu kez suçlamayı hızla kabul etmesi ve düzeltici planı onaylaması, sayfayı kapatıp daha saygılı ve çeşitliliğe açık bir ortama doğru ilerleme isteğini yansıtıyor. Taraftarlar ise özellikle ligde ve kupalarda önemli maçlar yaklaşırken kulübün açıklanan önlemleri ne kadar ciddiyetle uygulayacağını merakla bekliyor.