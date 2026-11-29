Hakem Díaz de Mera Escuderos, pazar akşamı oynanan ve LaLiga'nın 14. haftasında Katalan ekibinin 5-1 kazandığı Barcelona-Deportivo La Coruña maçını yönetti.

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Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesi, hakem Díaz de Mera Escuderos'a 10 üzerinden 5,5 not verdi.

Díaz de Mera Escuderos, maçı sakin ve kendinden emin bir şekilde yönetti; başından sonuna kadar tutarlı ve son derece güvenilir bir hakemlik çizgisi ortaya koydu.

Díaz de Mera Escuderos, LaLiga'da giderek daha fazla güç, denge ve istikrar kazanıyor ve en iyi performansları sergileyen hakemler arasında şimdiden üst-orta grupta yer alıyor.

Oldukça iyi bir maç çıkardı; tek eksiği, kritik pozisyonlardan birinde hata yapmamış olmaktı.

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Kararlarına gölge düşüren tek hata ise Bil Nsongo'ya gösterdiği sarı karttı; oyuncu bu kartı hiçbir şekilde hak etmemişti.

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Barcelona oyuncusu ona doğru hamle yapıp kısmen çarptığı için faul verilebilirdi, ancak kart göstermeye hiç gerek yoktu.

Tartışmalı pozisyonlar

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Hakem, dört pozisyonun 3'ünde doğru kararı verdi. Deportivo La Coruña'nın golünde bazıları Aubameyang'ın Pau Cubarsí'ye faul yaptığını öne sürdü, ancak yaşanan, herhangi bir ihlal içermeyen kurallara uygun bir mücadeleydi.

Lamine Yamal'ın Yeremay ile temasın ardından yere düştüğü pozisyonda da penaltı yoktu; bu, hücum oyuncusunun hissedip ardından yere düştüğü türden bir temastı. Gordon'un pozisyonunda da penaltı yoktu; Altimira ile yaşanan temas bir öncekinden daha hafifti, hatta Gordon'un kendisi de faul verilmemesini kabullendi.

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Bariz hata ise ilk yarının sonunda Aubameyang'ın elle oynamasıydı. Pozisyon, oyuncu elle temasını gizlemeye çalışmış gibi görünse de durum öyle değildi; top yakınından geçti ve oyuncu ona dokunmak için kolunu yukarı kaldırdı. Hareket içgüdüsel olsa bile kasıtlı sayılır, özellikle de kolu vücuduna görece yakın olduğu için.

Archivo VAR şu ifadelerin altını çizdi: "Hakemin vermediği açık bir penaltıydı, ancak bu hata onu kabul edilebilir bir nottan mahrum bırakmıyor; yine de maç boyunca performansını öne çıkaran istikrarı ve güvenilirliği kaybetmesine neden oldu."