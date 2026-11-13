İtalya Milli Takımı, Belçika ile oynayacağı kritik maç öncesinde bir darbe aldı. Orta saha oyuncusu Davide Frattesi, Fransa'yı 3-1 yendikleri maçta gol atmasına rağmen kas sakatlığı nedeniyle Azzurri kampından ayrıldı.

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"Football Italia" ağının aktardığına göre Frattesi, pazar akşamı başkent Brüksel'de oynanacak olan Belçika karşısındaki final mücadelesinde forma giyemeyecek.

Lazio'nun yıldızı, perşembe akşamı San Siro Stadı'nda oynanan Fransa karşılaşmasında İtalya'yı öne geçiren golü kaydederek Azzurri'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunun zirvesine yerleşmesine katkı sağlamıştı.

Ancak orta saha oyuncusu, son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle Belçika karşısındaki kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Bir resmi açıklama, Frattesi'nin İtalya Millî Takımı'nın Coverciano'daki kampından çoktan ayrıldığını ve durumunu takımın sağlık ekibinin takip edeceği kulübü Lazio'ya döndüğünü doğruladı.

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Yapılan tıbbi testler, oyuncunun beklenen maçtan önce iyileşmesine yeterli zaman tanımayacak bir kas probleminden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

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İtalya Millî Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantilemek için en az bir puana ihtiyaç duyuyor; galibiyet ise birinci grubu, Fransa'nın önünde ilk sırada tamamlamasını sağlayacak.

Frattesi, ülkesinin formasıyla 39 uluslararası maça çıktı ve bu maçlarda 10 gol kaydetti; ayrıca yaz transfer döneminde Lazio'ya geçişinden bu yana eski seviyesine kavuştu.

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Orta saha oyuncusu, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 11 maçta 4 gol atmayı başardı.

İtalya Millî Takımı, 10 puanla grup lideri konumunda; Fransa ile puanını eşitlemiş durumda, ancak ikili averajda ona üstünlük sağlıyor. Belçika Millî Takımı 9 puanla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye puansız olarak sonuncu basamakta bulunuyor.

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İtalya Millî Takımı yolculuğuna Belçika karşısında 2-0'lık bir yenilgiyle başlamış, ardından Türkiye'ye karşı 4-1 ve 3-1'lik üst üste iki galibiyetle dengesini yeniden kurmuş, sonrasında Fransa ile 1-1 berabere kalmış, nihayetinde Milano'da Fransa karşısında 3-1'lik önemli bir galibiyet elde etmişti.

Karşılaşma, hâlâ tur atlama umutlarını koruyan Belçika için özel bir önem taşıyor. Bu durum, özellikle Fransa karşısında alınan önemli moral galibiyetinin ardından İtalya Millî Takımı'nın Avrupa kıtasının büyükleri arasındaki yerini koruma kabiliyeti açısından maçı gerçek bir sınava dönüştürüyor.