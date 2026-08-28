Faslı milli oyuncu Chadi Riad, sezon başında büyük bir darbe aldı; ön çapraz bağ yırtığı yaşadığı kesinleşen Crystal Palace savunmacısının bu sezonu sona ererken, oyuncu profesyonel kariyerinde yeni bir talihsizlik yaşadı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre, Riad'ın bu hafta geçirdiği tıbbi tetkikler çapraz bağ yırtığını doğruladı. Oyuncu, Crystal Palace'ın Everton karşısındaki maçında sakatlanmış ve 70. dakikada sedyeyle sahayı terk etmişti.

Bu, Faslı savunmacının kariyerinde yaşadığı bu türden ikinci sakatlık oldu; oyuncu, Barcelona'dan 12 milyon sterlin karşılığında İngiliz kulübüne transfer olmasının ardından Crystal Palace ile geçirdiği ilk sezonunda da forma giyememişti.

Riad, geçen sezonun son bölümünde Crystal Palace ile düzenli olarak forma giyme fırsatı bulduktan sonra yerini belirgin biçimde geri kazanmaya başlamış, ardından UEFA Konferans Ligi finalinde ilk 11'de sahaya çıkarak takımının Rayo Vallecano karşısında kupayı kazanmasına katkıda bulunmuştu.

Sakatlık, sezona büyük hedeflerle başlayan ve Crystal Palace'ın kadrosundaki yerini korumaya çalışan oyuncu açısından zor bir dönemde geldi; ağır sakatlık nedeniyle hesapları kısa sürede değişti.

Riad'ın sakatlığının, Crystal Palace teknik heyeti için yeni bir baş ağrısı oluşturması bekleniyor; özellikle kulübün transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Chelsea'den Axel Disasi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ayrıca Club Brugge'den Joel Ordóñez'i transfer etmeye yaklaştığı düşünülürse.