Ağır darbe: Bayern Münih, Neuer'in sakatlığının mahiyetini açıkladı

Bayern Münih, bugün pazar günü, tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in yakalandığı sakatlığın niteliğini açıkladı.

Bayern Münih, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bayern Münih kulübünün sağlık ekibi tarafından yapılan muayenenin ortaya koyduğu üzere, cumartesi günü Mainz karşısında deplasmanda 2-1 kazanılan maç sırasında sağ ayağındaki tendonda kısmi yırtık yaşayan Manuel Neuer, önümüzdeki dönemde takıma hizmet veremeyecek."

Neuer, kendisine maçı tamamlamama zorunluluğu getiren sakatlığa maruz kaldıktan sonra, Mainz maçının sahasını ilk yarının bitimine kısa bir süre kala terk etmişti.

Bayern Münih, ilk 9 haftanın ardından 21 puanla Almanya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.