Manchester United, transfer piyasasının son saatlerinde güçlü bir hamle yaparak Real Madrid'in yıldızıyla anlaşmaya çalışmaya hazırlanıyor.

Cadena SER radyosu, "El Larguero" programı aracılığıyla, Manchester United'ın Fransız Eduardo Camavinga'yı başlıca hedefleri arasına koyduğunu ve transfer piyasası kapanmadan önce oyuncunun hizmetlerini almak için resmi bir teklif sunmayı planladığını ortaya koydu.

Rapora göre İngiliz kulübü, Real Madrid oyuncusunu kadrosuna katmak için 50 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor ve teklif transfer döneminin son günlerinde sunulacak.

Manchester United'ın bu hamlesi, kulübün orta sahasını güçlendirme planı çerçevesinde geliyor. Kulüp, birden fazla mevkideki yetenekleri göz önüne alındığında, Camavinga'yı takıma daha fazla güç ve esneklik sağlayabilecek bir oyuncu olarak görüyor.

Manchester United, Real Madrid'in tavrını bekliyor

Cadena SER, Manchester United'ın stratejisinin, transferi hızlıca sonuçlandırmak amacıyla teklifi Real Madrid'e sunmadan önce transfer piyasasının son aşamasına kadar beklemeye dayandığına işaret ediyor.

Camavinga, İspanyol kulübüne Fransız ekibi Rennes'ten geldikten sonra Real Madrid ile bir sözleşmeye sahip ve geçtiğimiz yıllar boyunca orta sahada karşılaştığı güçlü rekabete rağmen takımın kadrosundaki önemli unsurlardan biri haline geldi.

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Transferin gerçekleşme olasılığında en önemli etken, Real Madrid'in tavrı olmaya devam ediyor; özellikle de Kraliyet kulübünün Camavinga'yı hâlâ kadrosundaki yüksek değere sahip oyunculardan biri olarak görmesi nedeniyle.

Manchester United ilgisini resmi bir teklife dönüştürmeye karar verirse, 50 milyon euro, İngiliz kulübünün transfer piyasası kapanmadan önce Real Madrid'i Fransız orta saha oyuncusundan vazgeçmeye ikna etme girişiminin başlangıcı olacak.

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