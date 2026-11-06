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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Ağır bir sakatlık: Hilal uzun süre Neves'ten yoksun kalma tehlikesiyle karşı karşıya

R. Neves
Al Hilal
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Hilal'i tehdit eden beklenen darbe

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Portekizli oyuncusu Ruben Neves'in Suudi Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Hilal'in iki golle kazandığı Feth maçında sakatlanması nedeniyle endişe içinde.

İlk veriler, Neves'in alt karın kaslarında bir sakatlık yaşadığını ve sahalardan 3 ila 4 hafta uzak kalacağını gösteriyor.

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Ancak bu süre uzayabilir, çünkü "Dourina Gheir" programına göre, Neves ameliyat olabilir, zira alt karın kaslarında yaşadığı sakatlık zorlu sakatlıklardan sayılıyor.

Gelecek maçlar
ALI

ALI

Premier Lig

07 Kas 2026

HIL

HIL

Şu açıklamalarda bulundu: "Neves ameliyat olursa, sahalardan uzak kalma süresi daha da uzayabilir; özellikle Hilal şu ana kadar sakatlık süresini açıklamış değil."

Neves, 2023 yazında Hilal'e gelişinden bu yana sergilediği muhteşem performanslar sayesinde Roshn Ligi'nin ve dünyanın kendi mevkisindeki en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

29 yaşındaki Neves, bu sezonki müsabakalarda 14 maça çıktı; bu maçlarda çeşitli yerel ve kıtasal turnuvalarda 9 gol kaydetti ve 4 asist yaptı.

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