Santos'un yıldızı Neymar, Brezilya Kupası'ndaki Palmeiras maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.

Mundo Deportivo gazetesi, Neymar'ın sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğunu ve kendisini önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak tutacağını aktardı.

Tıbbi muayenelerden geçtikten sonra Santos, Neymar'ın sağ uyluğun rektus femoris kasında 2B derece bir kas sakatlığı yaşadığını ve bunun kendisini 4 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalmaya zorlayacak ağır bir tekrar sakatlanma olduğunu açıkladı.

Neymar, ideal olmayan bir fiziksel durumda çıktığı Dünya Kupası'nda ilk maçını ancak üçüncü turda oynayabildikten sonra sakatlıklarla mücadelesini sürdürüyor. 34 yaşına ulaşmasıyla birlikte Neymar, Brezilya Milli Takımı'ndaki kariyerine zaten son verdi.

Neymar'ın yokluğu, Brezilya Ligi'nde kalma mücadelesi verdiği bir dönemde Santos için hiç kuşkusuz büyük bir darbe niteliğinde.

Santos, 24 hafta sonunda 29 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme hattına yalnızca 4 puan uzaklıkta bulunuyor.

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