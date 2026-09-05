24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Ağır bir darbe: Neymar'ın sahalardan uzak kalacağı süre Santos'u şoke etti

Santos FC - Palmeiras
Santos FC
Palmeiras
Brezilya Kupası
Neymar
Brezilya

Santos'un yıldızı Neymar, Brezilya Kupası'ndaki Palmeiras maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.

Mundo Deportivo gazetesi, Neymar'ın sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğunu ve kendisini önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak tutacağını aktardı.

Tıbbi muayenelerden geçtikten sonra Santos, Neymar'ın sağ uyluğun rektus femoris kasında 2B derece bir kas sakatlığı yaşadığını ve bunun kendisini 4 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalmaya zorlayacak ağır bir tekrar sakatlanma olduğunu açıkladı.

Neymar, ideal olmayan bir fiziksel durumda çıktığı Dünya Kupası'nda ilk maçını ancak üçüncü turda oynayabildikten sonra sakatlıklarla mücadelesini sürdürüyor. 34 yaşına ulaşmasıyla birlikte Neymar, Brezilya Milli Takımı'ndaki kariyerine zaten son verdi.

Neymar'ın yokluğu, Brezilya Ligi'nde kalma mücadelesi verdiği bir dönemde Santos için hiç kuşkusuz büyük bir darbe niteliğinde.

Serie A
Internacional crest
Internacional
INT
Santos FC crest
Santos FC
SAN
Serie A
Botafogo RJ crest
Botafogo RJ
BRJ
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Santos, 24 hafta sonunda 29 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme hattına yalnızca 4 puan uzaklıkta bulunuyor.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin