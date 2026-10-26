Ağır bir darbe: Espart'ın sakatlık süresi Barcelona'yı şok etti

Barcelona, İspanya Ligi'ndeki yoluna devam etmeden önce yeni bir darbe aldı. Oyuncusu Xavi Espart'ın, Real Madrid ile oynanan ve kraliyet takımının 2-1 kazandığı El Clasico maçında sağ ayak bileğinden sakatlanması nedeniyle yaklaşık yedi hafta sahalardan uzak kalacağı kesinleşti.

Katalan kulübü resmi açıklamasında, yapılan testlerin Espart'ın ayak bileği kemiklerini birbirine bağlayan eklemde, El Clasico maçı sırasında rakip takımın oyuncularından biriyle çarpışması sonucu sakatlandığını doğruladığını belirtti.

Oyuncunun yaklaşık 7 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, sakatlığından tam olarak iyileşene, tedavi ve rehabilitasyon programını tamamlayarak antrenmanlara ve maçlara geri dönene kadar önümüzdeki dönemde onun hizmetlerinden mahrum kalacak olan Barcelona için bir darbe niteliğinde.

Espart, maça sadece 29 dakika kala Spotify Camp Nou'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Real Madrid orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin sert müdahalesine maruz kalmıştı; üstelik bu müdahale, maçtan önce zaten hafif bir rahatsızlık yaşadığı sağ ayak bileği bölgesine gelmişti.

Bu sakatlık, Hansi Flick'in sağ bek mevkisindeki sıkıntılarını artırıyor. Özellikle de uluslararası ara öncesinde dönmeyecek olan Eric Garcia'nın yokluğunun sürmesi ve Jules Kounde'nin, kendisini Paris Saint-Germain ve Real Madrid maçlarından uzak tutan sol ayak bileğindeki rahatsızlıkla boğuşması bu durumu zorlaştırıyor.

Flick, sınırlı seçenekler nedeniyle son iki maçta Alejandro Balde'den yararlanmak zorunda kaldı. Teknik direktör, bu mevkiyi doldurması için yedek takımdan Guillem Victor'a şimdiye kadar bir fırsat vermedi.

Barcelona, önümüzdeki cumartesi kendi sahasında Alaves ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ardından Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid karşısında zorlu bir sınav verecek, daha sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Aston Villa ile karşılaşacak.

Takım, önümüzdeki aşamada rekabetteki şansını korumak için sakatlık krizini hızla aşmayı umuyor.