Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Asya Futbol Konfederasyonu Disiplin Kurulu'ndan bir yazı aldı. Yazıda, oyuncu Crysencio Summerville'in AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının ilk hafta maçları kapsamında oynanan Katar temsilcisi Al Gharafa karşılaşmasında kırmızı kart görmesinin ayrıntılarına ilişkin bir açıklama talep ediliyor.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Al Hilal oyuncusu Crysencio Summerville ile Al Gharafa formasıyla ilk maçına çıkan Ismaël Bennacer arasında bir arbede yaşandı.

Kriz, Summerville'in Al Gharafa oyuncusu Abdurrahman El Rashidi'yi formasından tutup güçlü bir şekilde iterek sahanın dışına düşürmesiyle başladı.

Bazı oyuncuların araya girmesiyle birlikte Bennacer de müdahale etti ve Al Hilal oyuncusunu güçlü bir şekilde kafasından çekince oyuncular arasında şiddetli arbedeler patlak verdi.

Hakem, doğrudan Summerville'e kırmızı kart gösterdi; ardından ortalık sakinleştikten sonra Bennacer'e de benzer bir kart gösterdi.

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesi, bugün salı günü, Summerville'in turnuvada Al Hilal'in Katar temsilcisi Al Sadd karşısındaki bir sonraki maçında bir maçlık otomatik cezası nedeniyle resmi olarak yer almayacağının kesinleşmesiyle birlikte, hakemin ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun nihai disiplin raporunun çıkması halinde cezanın iki ilave maça çıkarılmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Summerville profesyonel kariyerine Hollanda ekibi Feyenoord ile başlamış, ardından İngiliz kulüpleri Leeds United ve West Ham'dan geçmiş, son olarak da Al Hilal'in kadrosuna katılmıştı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



