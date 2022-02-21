Bir dönem Arsenal formasıyla İngiltere'nin en önemli yetenekleri arasına giren Jack Wilshere'ın kariyeri üst üste gelen sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçmişti.

Geçen yaz Bournemouth'tan ayrıldıktan sonra uzun süre kendine kulüp bulamayan 30 yaşındaki oyuncu, Danimarka Süper Ligi'nde mücadele eden AGF Aarhus ile sözleşme imzaladı.

Wilshere, Danimarka'ya gitme kararında İngiltere milli takımının eski menajeri Roy Hodgson'ın etkili olduğunu açıkladı.

Wilshere ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan Wilshere transfer sürecini anlattı.

"Her şey çok hızlı gerçekleşti. Takımın antrenörlerinden David Reddington ile görüştüm, bana kulübü ve orada olmaktan ne kadar keyif aldığını anlattı."

"Reddington, geçmişte yakın olduğum Roy Hodgson ile çalışmıştı. Dave'in de benzer bir tarza sahip olduğunu biliyorum. Ardından teknik direktörle konuştum ve söyledikleri hoşuma gitti."

"Kariyerim boyunca farklı şeyler denemek istediğimi hep söylemiştim. Konfor alanımı terketmek ve İngiltere dışına çıkmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum."

"Uzun süredir oynamadığım için maç kondisyonunda değilim, ama bunu geri kazanmanın tek yolu oynamak. Ama şunu söylemeliyim, uzun süredir kaliteli oyuncularla antrenman yapıyorum."

"Oynamaya hazırım, sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Bir futbolcu için en güzel şey bir maçta sahada yer almak."

AGF teknik direktörü David Nielsen ise Wilshere tercihini şöyle açıkladı:

"Bu bir reklam hamlesi değil. Wilshere bize katkı verebilecek, yetenekli bir oyuncu. Biz de ona yardımcı olabiliriz. Bu transferi takımı güçlendirmek için yaptık."

"Danimarka iyi bir şöhrete sahip. İnsanların yaşamayı arzu ettiği bir ülke. Wilshere, Londra'da yaşamıştı, ama şimdi Aarhus'ta yaşayacak. Burası yaşamak için daha iyi bir yer!"

Wilshere'ın düşüşü

Arsenal'in 2016'da Bournemouth'a kiraladığı Wilshere, Topçular'ın kadrosunda bir türlü şans bulamayınca 2018'de West Ham'a transfer olmuştu.

Ancak burada eski günlerinden uzakta bir görüntü çizen Wilshere, 2020'de West Ham tarafından serbest bırakıldı. 2021'de Bournemouth'a imza atan Wilshere burada da sadece yarım sezon geçirdi.

Jack Wilshere'ı yaralayan sözler: "Baba, neden hiçbir kulüp seni istemiyor?"

Kronikleşen sakatlıkları nedeniyle transfer döneminde İngiliz kulüpleri tarafından düşünülmeyen Wilshere, kariyerini Danimarka'da sürdürme kararı aldı.

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