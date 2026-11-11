Kongolu forvet Cedric Bakambu'nun Amerika Futbol Ligi'ndeki serüveni erken bir sona ulaştı; San Diego FC, takıma katılmasının üzerinden yalnızca iki ay geçtikten sonra oyuncunun ayrılığını açıkladı.

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Bu gelişme, kendisinin ve eşinin Kaliforniya'daki bir federal mahkemeye açtığı davanın ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla aynı zamana denk geldi. Dava kapsamında bir emlak acentesini, iki mülk sahibini ve iki emlak danışmanını, aile durumları ve çocuklarının varlığı nedeniyle kendilerine ayrımcılık yapmakla suçluyorlar.

35 yaşındaki Bakambu, 3 Eylül 2026'da San Diego'ya katılmış, ardından 6 Kasım'da "Instagram" hesabından yaptığı bir paylaşımla ayrılığını duyurmuştu. Paylaşımında şunları söylemişti: "Bu maceraya devam etmeyi içtenlikle diliyordum, ancak bazı kararlar kontrolümüzün dışında kalıyor."

Kongolu forvet, Amerikan takımıyla dokuz maça çıkmış, bu süreçte dört gol atıp bir gol pası vermişti; "ESPN" ağının verilerine göre, söz konusu ağ şikâyet dilekçesinin bir kopyasını inceledikten sonra davanın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

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Kaliforniya eyaletinin güney bölgesi federal mahkemesine açılan dava, Bakambu ile eşi Anne-Laure Huber'in, bölgede bir ev kiralamaya yönelik iki girişimin, kendileriyle birlikte yaşaması planlanan beş çocuklarının varlığı nedeniyle sonuçsuz kalmasının ardından "aile durumu" sebebiyle ayrımcılığa uğradıkları iddiası etrafında şekilleniyor.

Şikâyet dilekçesinde belirtilenlere göre, ilk girişim San Diego şehrinde yaklaşık 528 metrekarelik, aylık 17.500 dolar karşılığında kiralık olarak sunulan bir evle ilgiliydi.

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Görüşmeler sırasında, çocukların yaşları nedeniyle yüzme havuzunun etrafına güvenlik bariyeri takılması meselesi gündeme geldi; ardından Bakambu ve eşi alternatif çözümler sundu ve sonunda bariyerin takılma maliyetini üstlenmeyi, buna ek olarak bir yıllık kiranın tamamını peşin ödemek de dâhil olmak üzere başka güvenceler sunmayı önerdiler, ancak teklifleri kabul edilmedi.

Şikâyet dilekçesi, Bakambu'nun emlak danışmanının, görüşme şartlarının konut ayrımcılığıyla mücadele kurallarına aykırı olma ihtimaline ilişkin endişeler dile getirmesinin ardından evin ilanının piyasadan çekildiğine işaret ediyor.

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İkinci girişim ise, Kaliforniya eyaletindeki Rancho Santa Fe bölgesinde yaklaşık 585 metrekarelik bir evi kiralamaya yönelikti. Çift, aylık 23.500 dolar ödeme teklifi sundu, ancak buna yanıt alamadılar; bu arada ev daha sonra aylık 20 bin dolar karşılığında kiralık olarak göründü ve 6 Kasım'da piyasadan çekildi.

Bakambu ve eşi, davalı tarafları çocuklarının varlığı nedeniyle kendilerine iki mülkü kiralamak için adil bir fırsat tanımamakla suçladılar; ayrıca ikinci girişimde kendilerine yönelik tutumun, ilk görüşmeler sırasında yaşananlara itiraz etmelerine bir yanıt olarak geldiğini değerlendirdiler.

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Geçici konut

Şikâyet dilekçesi, ailenin o dönemde kendi masraflarıyla geçici bir konutta kalmak zorunda kaldığını açıkladı; anlatımlarına göre bu durum, ek masraflara ve uzun bir süre boyunca konut istikrarsızlığına yol açtı, ayrıca çocukların eğitimini ve etkinliklerini düzenlemede zorluklara neden oldu; buna ek olarak aşağılanma ve psikolojik ıstırap olarak nitelendirdikleri bir durum da yaşadılar.

Bakambu ve eşi, Amerikan Adil Konut Yasası'na ve Kaliforniya eyaletinin ayrımcılıkla mücadele yasalarına dayanarak maddi tazminatın yanı sıra diğer hukuki işlemleri de talep etti.

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Dava, Amerikan Futbol Ligi'ni veya San Diego FC kulübünü kapsamıyor; ayrıca davada yer alan suçlamalar hâlâ çiftin öne sürdüğü iddialar olup, şimdiye kadar davalı tarafların sorumluluğunu kanıtlayan bir yargı kararı verilmedi.

Bakambu'nun Amerika deneyimi öncesi kariyeri

Bakambu, birçok ligi kapsayan profesyonel bir kariyere sahip; Fransa'da Sochaux ile başladı, ardından Türkiye'deki Bursaspor'a, sonra İspanya'daki Villarreal'e transfer oldu, ayrıca Çin Ligi'nde Beijing Guoan ile bir deneyim yaşadı, daha sonra Yunan takımı Olympiakos ve Fransız takımı Marsilya için oynadı, ardından San Diego'ya geçtiği İspanyol kulübü Real Betis'e katıldı.

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Uluslararası düzeyde ise Bakambu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımını temsil ediyor ve geçtiğimiz eylül ayında Amerikan Ligi'ne transfer olmadan önce 2026 Dünya Kupası'nda takımla birlikte sahaya çıktı.

Bakambu, San Diego'dan ayrılığını davanın ayrıntıları açıklanmadan günler önce duyurmuştu, ancak emlak anlaşmazlığının kulüpten ayrılmasının doğrudan nedeni olduğunu kanıtlayan teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor.