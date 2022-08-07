Afrikalı oyuncu, kulübü izin vermediği için düğününe gidemeyince yerine kardeşini gönderdi

Mohamed Buya Turay düğününü 2022 Temmuz sonu için planladı, ancak İsveçli Malmo FF tarafından düğününe katılmasına izin verilmedi.
Ekip, evliliğini kutlamak için seyahat etmesine izin vermedi ancak bu tören için bir engel değildi.
Buya Turay'ın yerine kim düğüne geldi?
Kardeşler ile bağ her zaman özeldir. Mohamed Buya Turay da kardeşini kendi düğününe vekil olarak gönderdi.
Forvet oyuncusu, İsveç gazetesi Aftonbladet'e verdiği demeçte, "21 Temmuz'da Sierra Leone'de evleniyorduk. Ancak Malmö benden daha erken gelmemi istediği için orada olamadım" dedi.
🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022
I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF
Afrikalı futbolcu büyük bir şaşkınlıkla "Fotoğrafları önceden çektik, yani oradaymışım gibi görünüyor ama değildim. Kardeşim düğünde beni temsil etti" dedi.
21 Temmuz'da memleketi Sierra Leone'de yapılması planlanan düğün töreni, Çin kulübü Henan Songshan Longmen'den Malmö'ye transfer edilmesiyle sekteye uğradı.
Mohamed Buya Turay'ın aynı anda iki yerde birden bulunamayacaktı bu yüzden kardeşinden onun yerine geçmesini ve düğünde kız arkadaşı Suad Baydoun ile buluşmasını istedi.
Joueur de Malmö, Mohamed Turray a été convié plus tôt en pré-saison par son club. De quoi lui faire manquer son propre mariage où il a été remplacé… par son frère 😭— Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) August 6, 2022
« On a pris les photos pour faire comme si j’y étais, mais ce n’étais pas le cas. Mon frère m’y représentait ». pic.twitter.com/GkQFJZcfjy
Düğün fotoğrafları
Futbolcu, İsveç'e gitmeden önce Sierra Leone'de eşiyle fotoğraf çektirdi, ancak ne kendi dini töreninde ne de düğününde yoktu.
Ve şimdi, yıl sonundan önce bir seyahate çıkmayı planlasalar da, eşiyle tekrar bir araya gelmeyi beklemek zorunda kalacak.
"Şimdi onu İsveç'e ve Malmö'ye götürmeye çalışacağım, böylece bana yakın olacak. Burada benimle yaşayacak. Önce ligi kazanacağız, sonra balayına gideceğim" diye ekledi.