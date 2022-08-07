Afrikalı oyuncu, kulübü izin vermediği için düğününe gidemeyince yerine kardeşini gönderdi

Mohamed Buya Turay, kardeşini kendi düğününe vekil olarak gönderdi.

Mohamed Buya Turay düğününü 2022 Temmuz sonu için planladı, ancak İsveçli Malmo FF tarafından düğününe katılmasına izin verilmedi.

Ekip, evliliğini kutlamak için seyahat etmesine izin vermedi ancak bu tören için bir engel değildi.

Buya Turay'ın yerine kim düğüne geldi?

Kardeşler ile bağ her zaman özeldir. Mohamed Buya Turay da kardeşini kendi düğününe vekil olarak gönderdi.

Forvet oyuncusu, İsveç gazetesi Aftonbladet'e verdiği demeçte, "21 Temmuz'da Sierra Leone'de evleniyorduk. Ancak Malmö benden daha erken gelmemi istediği için orada olamadım" dedi.

Afrikalı futbolcu büyük bir şaşkınlıkla "Fotoğrafları önceden çektik, yani oradaymışım gibi görünüyor ama değildim. Kardeşim düğünde beni temsil etti" dedi.

21 Temmuz'da memleketi Sierra Leone'de yapılması planlanan düğün töreni, Çin kulübü Henan Songshan Longmen'den Malmö'ye transfer edilmesiyle sekteye uğradı.

Mohamed Buya Turay'ın aynı anda iki yerde birden bulunamayacaktı bu yüzden kardeşinden onun yerine geçmesini ve düğünde kız arkadaşı Suad Baydoun ile buluşmasını istedi.

Düğün fotoğrafları

Futbolcu, İsveç'e gitmeden önce Sierra Leone'de eşiyle fotoğraf çektirdi, ancak ne kendi dini töreninde ne de düğününde yoktu.

Ve şimdi, yıl sonundan önce bir seyahate çıkmayı planlasalar da, eşiyle tekrar bir araya gelmeyi beklemek zorunda kalacak.

"Şimdi onu İsveç'e ve Malmö'ye götürmeye çalışacağım, böylece bana yakın olacak. Burada benimle yaşayacak. Önce ligi kazanacağız, sonra balayına gideceğim" diye ekledi.