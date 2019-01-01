Afrika Uluslar Kupası'nda en fazla hangi takım şampiyon oldu? Kaç kez şampiyon oldu?
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32.'si düzenlenen ve ilk kez yaz aylarında oynanacak turnuva Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
24 takımın katılacağı turnuvaya Mısır ev sahipliği yapacak.
1956-57 sezonundan itibaren turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan ülkeler:
|TAKIM
|ZAFERLER
|Mısır
|7
|Kamerun
|5
|Gana
|4
|Nijerya
|3
|Fildişi Sahili
|2
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|2
|Zambiya
|1
|Tunus
|1
|Güney Afrika
|1
|Cezayir
|1
|Fas
|1
|Kongo Cumhuriyeti
|1
|Sudan
|1
|Etiyopya
|1