Kadınlar Dünya Kupası
Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda en fazla hangi takım şampiyon oldu? Kaç kez şampiyon oldu?

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Bu yıl 32.'si düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk rekoru hangi ülkeye ait?

32.'si düzenlenen ve ilk kez yaz aylarında oynanacak turnuva Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 

24 takımın katılacağı turnuvaya Mısır ev sahipliği yapacak.

1956-57 sezonundan itibaren turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan ülkeler:

TAKIM ZAFERLER
Mısır 7
Kamerun 5
Gana 4
Nijerya 3
Fildişi Sahili 2
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2
Zambiya 1
Tunus 1
Güney Afrika 1
Cezayir 1
Fas 1
Kongo Cumhuriyeti 1
Sudan 1
Etiyopya 1

 

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