Transferler
Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'na ramazan düzenlemesi: Afrika Kupası ne zaman?

Son güncelleme
Yorum()
Getty
2019 Afrika Uluslar Kupası'nın başlangıç tarihi ramazan ayı dolayısıyla değiştirildi.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Mısır'da düzenlenecek 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın başlangıç tarihinin 15'ten 21 Haziran'a alındığını açıkladı. 

CAF'tan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan acil durum kurulu, Fas, Tunus ve Cezayir futbol federasyonlarının turnuvanın tarihinin değiştirilmesi yönündeki talebini değerlendirdi.

Bu yıl 6 Mayıs-3 Haziran tarihlerine denk gelen ramazan ayı sonrası oyunculara daha fazla dinlenme süresi bırakmak için 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan organizasyonun, 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerine alınması kararlaştırıldı.

Önceki yıllarda ocak-şubat aylarında yapılan ve 16 takımın mücadele ettiği Afrika Uluslar Kupası'na, 2019'da ilk kez 24 takım katılacak.

Sonraki haber:
Diego Reyes adım adım Leganes'e! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 28 Ocak
Sonraki haber:
Espanyol, Çin Ligi gol kralı, Wu Lei'yi transfer etti
Sonraki haber:
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi feshedilmek üzere
Sonraki haber:
Galatasaray'da Paul Onuachu için 7 milyon euro
Sonraki haber:
Fenerbahçe ve Başakşehir arasında Sllimani - Adebayor takası görüşüldü
Kapat