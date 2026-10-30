Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika Uluslar Kupası'nın geleneksel iki yıllık takvimine döneceğini doğrulayarak çarpıcı bir geri adım attı. Bu önemli politika değişikliği, CAF'ın turnuvanın dört yılda bir düzenlenmesini gündeme getirmesinden yalnızca birkaç ay sonra geldi.

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CAF, Uluslar Ligi planlarından vazgeçti

CAF başlangıçta Afrika Uluslar Kupası'nın mevcut takviminin yerini yeni kurulacak Afrika Uluslar Ligi'nin almasını planlıyordu. Ancak yöneticiler, önerilen bu organizasyonun mali açıdan sürdürülebilir ve kendi kendine yeterli hâle gelmesi için birkaç yıla ihtiyaç duyacağını belirledi.

Bunun üzerine CAF, aralık ayında duyurduğu dört yıllık planı resmen rafa kaldırdı. Avrupa'daki kulüp sezonuyla takvim uyuşmazlığı uzun süredir devam etse de turnuva iki yılda bir düzenlenmeye devam edecek.

Takvim, organizatörler için önemli bir lojistik sorun olmayı sürdürüyor. FIFA'nın 32 takıma genişlettiği ve haziran ile temmuz aylarını kapsayan Kulüpler Dünya Kupası, CAF'ı kıtanın en önemli turnuvasını yeniden Avrupa'daki lig sezonlarının ortasında düzenlemek zorunda bıraktı.

Motsepe yönetimin gerekçesini açıkladı

CAF Başkanı Patrice Motsepe, geleneksel takvime dönüşün kıtanın daha geniş ekonomik ve sportif önceliklerine hizmet ettiğini açıkladı. Yönetim, köklü ve kârlı turnuvayı sürdürmenin acil bir ihtiyaç olduğunu kabul etti.

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Motsepe yaptığı açıklamada, "İcra Komitesi'nin Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini yeniden yürürlüğe koyma kararı, Afrika futbolunun, CAF'a üye 54 federasyonun ve kıta dışındaki kulüplerde oynayan Afrikalı futbolcuların çıkarlarını geliştirmeyi, korumayı ve desteklemeyi amaçlıyor" dedi.

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Hukuk mücadelesi turnuvanın mirasına gölge düşürüyor

Organizasyon yapısındaki bu geri dönüş, Rabat'taki olaylı 2025 finalinin sonuçları henüz netleşmemişken geldi. Senegal, uzatmalarda 1-0 galip geldi, ancak CAF Temyiz Kurulu mart ayında ev sahibi Fas'ı 3-0 hükmen galip ilan etti. Kurul, 14 dakika süren sahadan çekilmenin hükmen mağlubiyet anlamına geldiğine hükmetti.

CAS Genel Direktörü Matthieu Reeb, şampiyonlukla ilgili devam eden hukuk mücadelesine değindi. Reeb, "Senegal ile Fas arasındaki finalin üzerinden birkaç ay geçmişken taraftarların uzun süredir beklediğini biliyorum. Kararın bugün ya da yarın değil, birkaç gün sonra çıkmasını bekliyorum" dedi. "Olaylar belli ve net. Görüşmeler bazı usul meseleleri ve hukuki yönler üzerinde yoğunlaşacak."

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Mahkeme daha sonra, üç kişilik tahkim heyetinin bağlayıcı kararını açıklama takviminin ertelendiğini doğrulayarak şu ifadeyi kullandı: "Bu süreç birkaç hafta sürecek ve CAS kararının Kasım 2026 sonunda çıkması bekleniyor."

2027 ve sonrasına bakış

CAF, CAS'ın nihai kararını beklerken bir yandan da sıradaki büyük organizasyonuna hazırlanmak zorunda. 2027'deki turnuvaya Kenya, Tanzanya ve Uganda birlikte ev sahipliği yapacak.

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Sonraki turnuvaların 2028, 2031 ve 2033'te düzenlenmesi kesinleşti. Organizatörler, FIFA Dünya Kupası'nın 100. yılına denk gelen turnuvayla doğrudan çakışmayı önlemek için 2030'u bilerek takvime almadı.