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Senegal, sporun en yüksek yargı mercii CAS'a yaptığı itirazı kazandı. Son Afrika Uluslar Kupası finalinin sonucuna ilişkin kararın ardından bu yılın başlarında Fas'a karşı oynanan tartışmalı finalin galibi olarak yeniden tescillendi.

Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul etti. İtiraz, "2025 Fas Afrika Uluslar Kupası" finaliyle ilgili olarak Afrika Futbol Konfederasyonu ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'na karşı yapılmıştı.

CAF Temyiz Kurulu'nun kararı iptal edildi ve CAF Disiplin Kurulu'nun kararı yeniden yürürlüğe girdi.

Böylece 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin sonucu onaylandı: Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup etti.

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Senegal böylece resmen yeniden Afrika şampiyonu oldu. Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını oybirliğiyle kabul ederek CAF'ın geçen mart ayında 2025 Afrika Uluslar Kupası finalini hükmen Fas'a kazandıran kararını bozdu. Böylece Senegal'in 18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan finalde uzatmaların ardından sahada elde ettiği 1-0'lık galibiyet yeniden geçerli sayıldı.

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NE OLMUŞTU?

Maça, normal sürenin son bölümünde Fas lehine verilen penaltıya Senegalli oyuncuların itirazları damga vurmuştu. Tepkilerini göstermek için Teranga Aslanları sahayı terk etmiş, 14 dakika sonra geri dönerek maçı tamamlamıştı.

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Brahim Diaz'ın penaltıyı kaçırmasıyla final uzatmalara gitmiş, uzatmalarda galip gelen taraf Senegal olmuştu. Ancak iki ay sonra CAF Temyiz Kurulu, sahayı terk etmeyi hükmen mağlubiyet gerekçesi saymış, Fas'ı 3-0 hükmen galip ilan etmiş ve Afrika şampiyonluğunu Fas'a vermişti.

CAS bugün bu kararı bozarak Senegal'i yeniden şampiyon ilan etti. Senegal, 2025 yılı Afrika kıta şampiyonu olarak tescillendi.