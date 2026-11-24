2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili davadaki tartışma artık maçta yaşananların etrafında dönmüyor. Tartışma daha hassas bir noktaya taşındı: Nihai karara götürecek usulün ne ölçüde sağlıklı işlediği.

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Bu değişimin merkezinde, Fas Avukatlar Kulübü Başkanı Mourad Elajouti'nin hukuki değerlendirmesi öne çıktı. Elajouti, heyetteki hakemlerden biri ile Senegal Futbol Federasyonu Başkanı arasında gerçekleştiği bildirilen telefon görüşmesini kesin hukuki çerçevesine oturttu.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" sekretaryasına resmi bir yazı göndererek bu görüşmenin yapıldığını bildirdi. Bunun ardından kapsamlı bir hukuki değerlendirme yapan Elajouti, olayın kanıtlanması halinde tesadüfi bir aksaklık olarak ele alınamayacağını, doğrudan tahkimin özüne dokunan bir mesele olduğunu vurguladı.

Elajouti, Faslı "Hespress" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bu olayın doğruluğu kanıtlanırsa, mesele artık basit bir usul aksaklığı olmaktan çıkar. Bu durum hakem heyetinin oluşumunun sağlıklı olup olmadığını doğrudan etkiler ve etkisi, bu heyetin verebileceği herhangi bir tahkim kararının geçerliliğine kadar uzanır."

Fas Avukatlar Kulübü Başkanı, değerlendirmesine uluslararası spor tahkiminin temel ilkesi olan hakemin bağımsızlığı ve tarafsızlığından başladı. Elajouti'nin açıkladığına göre, Spor Tahkim Kuralları'nın R33. maddesi her hakemin taraflardan bağımsız ve tarafsız olmasını ve süreç boyunca da böyle kalmasını şart koşuyor. Hakem ayrıca bağımsızlığı ya da tarafsızlığı konusunda haklı şüphe doğurabilecek her durumu derhal açıklamakla yükümlü.

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Elajouti, bu yükümlülüğün gücünü yalnızca CAS kurallarından almadığını, mahkemenin merkezinin Lozan'da bulunması nedeniyle İsviçre hukukunda da dayanağı olduğunu ekledi. İsviçre Uluslararası Özel Hukuk Hakkında Federal Kanun'un 182. maddesinin üçüncü fıkrası, taraflar arasında eşitliğin sağlanmasını ve tarafların dinlenilme hakkına saygı gösterilmesini zorunlu kılıyor. Bu da her tarafın uyuşmazlıkta sunulan her şeyi görüp tartışabildiği çekişmeli bir yargılama süreci içinde gerçekleşmeli.

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Elajouti'ye göre, hâlâ müzakere aşamasında olan bir dosyayla ilgili olarak resmi usul kanallarının dışında, bir hakem ile taraflardan biri arasında baş başa yürütülen her türlü iletişim bu güvencelerle çelişiyor. Çünkü böyle bir iletişim, diğer tarafı görüşmenin içeriğinden habersiz bırakıyor ve ona yanıt verme imkânını ortadan kaldırıyor. Üstelik açıklama yükümlülüğü açısından da ayrı bir sorun yaratıyor.

Elajouti, bu tür durumlarda uygulanan ölçütün, görüşmenin karar üzerinde fiili bir etkisi olduğunun kanıtlanmasını gerektirmediğini vurguladı. Tarafsızlık ve bağımsızlık konusunda haklı şüphe doğurabilecek koşulların bulunması yeterli. Olayın ciddiyeti ise görüşmenin niteliğine, içeriğine ve davayla ne ölçüde bağlantılı olduğuna göre değerlendiriliyor.

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Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun önündeki usul yoluna gelince Elajouti, Kurallar'ın R34. maddesinin, bu tür şüpheler doğuran koşullar ortaya çıktığında her tarafa hakemin reddini talep etme hakkı tanıdığını açıkladı. Ancak talebin, ret sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılması gerekiyor. Talep hakkında Uluslararası Spor Tahkim Konseyi bünyesindeki yetkili merci karar veriyor.

Elajouti aynı zamanda, olayı kayıt altına almayı ve mahkemeyi bilgilendirmeyi amaçlayan bildirim yazısı ile kesin şartlara ve sürelere tabi olan resmi ret talebinin birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

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Sonraki etkiler açısından ise Elajouti, kararın açıklanmasının heyetin oluşumunun sağlıklı olup olmadığı tartışmasını mutlaka sona erdirmeyeceğini belirtti. İsviçre Federal Kanunu'nun 190. maddesi, heyetin oluşumunda hukuki bir kusur bulunması ya da eşitlik ilkesinin ihlal edilmesi halinde, tahkim kararına 30 gün içinde İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itiraz edilmesine olanak tanıyor.

Elajouti bu bağlamda Çinli yüzücü Sun Yang emsalini örnek gösterdi. İsviçre Federal Mahkemesi 22 Aralık 2020'de, hakemlerden birinin tarafsızlığı konusunda haklı şüphe doğuran koşullar nedeniyle bir tahkim kararını iptal etmiş, uyuşmazlık da yeni bir heyet önünde yeniden ele alınmıştı.

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Elajouti son olarak, bağımsızlık ve tarafsızlık güvencelerinin şekli yükümlülükler değil, ihlal edilmeleri halinde tüm sürecin akıbetini etkileyebilecek temel şartlar olduğunu söyledi. Kurallara aykırı davranan hakemin de mesleki konumunu etkileyen yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini, bunun akredite hakemler listesinden çıkarılmaya kadar gidebileceğini ifade etti.