Afrika Uluslar Kupası finalinde yer aldı: Morityus... düzeltme - Afrika Uluslar Kupası finalinde yer aldı: Fas Milli Takımı'nın yıldızı 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Fas Milli Takımı'nın yıldızı, bugün çarşamba günü, 32 yaşında, dikkat çekici bir kariyerin ardından futbolu bıraktığını açıkladı.

Adam Masina, henüz 32 yaşında olmasına rağmen resmen futbolu bırakma kararı aldı.

Bu açıklama, Fas ile birlikte Senegal karşısında oynadığı Afrika Uluslar Kupası finalinden sadece birkaç ay sonra geldi; dolayısıyla o maç, futbol kariyerindeki son karşılaşma olarak kalacak.

Daha önce Bologna, Watford, Udinese ve Torino formaları giyen Faslı savunmacı, geçen ocak ayında İtalya Ligi'ndeki Bologna'dan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalmıştı.

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Ancak Adam Masina, şimdilik futbol dünyasından uzaklaşmayı düşünmüyor. "Corriere di Bologna" gazetesine göre, son Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın stoperi olarak öne çıkan eski savunmacı, dördüncü lig takımlarından İtalyan Progresso kulübünün teknik ekibinde yeni bir maceraya atılacak ve teknik direktör Francesco Salmi'nin yardımcılığı görevini üstlenecek.

Bu kariyer değişikliğinin arkasındaki temel neden, son dönemde yaşadığı ve futbol kariyerini noktalamasına yol açan fiziksel sorunlar oldu.

Böylece Masina, doğrudan teknik adamlığa geçerek futbolu tamamen farklı bir bakış açısıyla deneyimlemeye hazırlanıyor.