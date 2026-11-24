Afrika Uluslar Kupası tarihinin en tartışmalı davalarından birinde perdenin inmesine saatler kala, Fas ile Senegal arasındaki mücadele yeni bir boyut kazandı. Fas tarafı, Spor Tahkim Mahkemesi'nde görülen davanın seyrini etkileyebileceğinden şüphelenilen bir olayı gün yüzüne çıkardı. Olay, Senegal Futbol Federasyonu başkanı ile nihai kararı vermekle görevli hakemlerden biri arasında yapıldığı iddia edilen bir telefon görüşmesiyle ilgili.

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İki milli takım, 2025 turnuvasının şampiyonunun kim olacağına dair kesin kararı beklerken gelen bu haberler, uyuşmazlığın tarafları ile davayı karara bağlamakla görevli yargıçlar arasındaki iletişimin niteliğine ilişkin soru işaretleri doğurdu. Üstelik suçlama, Senegal'in Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen üç kişilik tahkim heyetinin üyelerinden biriyle ilgili.

Buna karşılık Senegal federasyonu yönetimine yakın kaynaklar, bu türden bir görüşmenin yapıldığını hemen yalanladı. Böylece olay, önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek gelişmeler beklenirken birbiriyle çelişen iki anlatının konusu olmayı sürdürüyor.

Konuyu duyuran Fransız kanalı RMC Sport'a göre, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun hukuk danışmanı Spor Tahkim Mahkemesi'ne resmi bir yazı göndererek son saatlerde yaşandığı iddia edilen bir “olay” hakkında mahkemeyi bilgilendirdi ve bunun dikkate alınmasını talep etti. Fas tarafı ayrıca gerekli hukuki adımları atma hakkını saklı tuttu.

Fas tarafının anlatımına göre olay, geçen pazar günü Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall ile Alman hukuk uzmanı arasında yapılan bir telefon görüşmesi. Söz konusu uzman, Spor Tahkim Mahkemesi'nin 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin uyuşmazlığı incelemek üzere atadığı üç hakemden biri.

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Alman avukatın nihai kararı verecek heyette yer alması, bu iddiayı son derece hassas bir hale getiriyor. Fas tarafı da bu nedenle olayı mahkeme nezdinde resmi olarak kayda geçirdi; ancak iddia edilen görüşmenin niteliği ya da içeriği hakkında ek ayrıntı paylaşmadı.

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Senegal yalanladı, mahkeme sessiz

Öte yandan RMC Sport'un ulaştığı ve Senegal Futbol Federasyonu yöneticilerine yakın olan çok sayıda kaynak, Abdoulaye Fall ile Alman hukuk uzmanı arasında herhangi bir telefon görüşmesi yapıldığını yalanladı.

Böylece Fas ve Senegal'in olaya ilişkin anlatımları birbiriyle çelişiyor. Üstelik kıta turnuvasının resmi şampiyonunu belirleyecek nihai kararın açıklanma tarihi yaklaştıkça davanın hassasiyeti de artıyor.

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Spor Tahkim Mahkemesi ise süren tartışmanın ayrıntılarına girmemeyi tercih etti ve beklenen kararla ilgili resmi açıklamasını yapana kadar medyayla tüm iletişimini askıya aldığını duyurdu.

Mahkemenin kararını önümüzdeki salı günü açıklaması bekleniyor. Böylece Fas ile Senegal milli takımlarının karşı karşıya geldiği finalden bu yana yaklaşık on aydır süren hukuki uyuşmazlıkta uzun bir sayfa kapanmış olacak.

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Kupa Senegal'den Fas'a nasıl geçti?

Krizin kökeni, olağanüstü olaylara sahne olan 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline dayanıyor. Senegal milli takımının oyuncuları, normal sürenin son anlarında Fas lehine verilen penaltıyı protesto etmek için teknik direktörleri Pape Thiaw'ın kararı doğrultusunda sahayı terk edip soyunma odasına gitmişti.

Yaklaşık 15 dakika süren aranın ardından sahaya dönen Senegalli oyuncular, Brahim Díaz'ın Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıyı kaçırmasına tanıklık etti. Ardından Senegal, uzatma bölümünde Pape Gueye'nin attığı golle karşılaşmayı kazanmayı başardı.

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Fas sahada kaybetmesine rağmen dava son düdükle bitmedi. Fas Futbol Federasyonu, Senegalli oyuncuların sahayı terk etmesinin takımın maçı kaybetmiş sayılmasını gerektiren bir çekilme anlamına geldiği gerekçesiyle Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Temyiz Kurulu'na başvurdu.

Temyiz Kurulu 17 Mart'ta Fas lehine karar verdi. Kurul, Senegal'in çekilmiş sayılmasına dayanarak Fas'ı maçın 3-0 galibi ilan etti ve 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Fas'a verdi.

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Ancak Senegal Futbol Federasyonu karara itiraz ederek Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu ve mücadele yeşil sahadan uluslararası spor yargısının koridorlarına taşındı.

Şimdi ise beklenen karara saatler kala Fas'ın şikâyeti ve Senegal'in yanıtı davaya yeni bir bölüm ekledi. Artık mesele yalnızca Afrika şampiyonunun belirlenmesiyle sınırlı değil; uyuşmazlığın karara bağlanma sürecinin dürüstlüğünü mercek altına alan ve giderek büyüyen bir hukuki tartışma da davayı kuşatıyor.