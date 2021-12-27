Afrika Uluslar Kupası başlıyor: Liverpool, Ocak ayı boyunca Salah ve Mane’den yoksun olacak!

Afrika Uluslar Kupası önümüzdeki ay başlayacak ve yaklaşık 40 Premier Lig oyuncusu Kamerun'a giderek sezonun birkaç haftasını kaçıracak.

Watford 6 oyuncusunu göndermeye hazırlanıyor.

Arsenal, Crystal Palace ve Leicester da dört oyuncuyu göndermeye hazırlanırken, Liverpool üç oyuncu -Mohamed Salah ve Sadio Mane dahil- kaybedecek.

Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy ve Hakim Ziyech'ten uzak kalması muhtemel. Fifa Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra Liverpool, Manchester City ve Tottenham'a karşı lig maçlarını kaçırabilirler.

Leeds, Newcastle, Norwich ve Tottenham kimseyi kaybetmeyecek.

Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak Pazar gününe kadar başlamazken, FIFA kuralları kulüplerin oyuncularını turnuvadan önceki haftanın Pazartesi sabahı, yani 27 Aralık'ta serbest bırakması gerektiğini söylüyor.

Futbolcular arasında takımına en son katılanlar, 6 Şubat Pazar günü yapılacak final ve üçüncülük maçında sahada olanlar olacaktır. Diğer oyuncular ise takımlarının elendikleri günün ardından İngiltere'ye gelebilirler.

Ancak, birçok kulüp şu anda çeşitli milli takımlarla oyuncularını serbest bırakmak zorunda oldukları tarihi ertelemeye çalışmak için pazarlık yapıyor.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Covid çevresindeki "kötüleşen halk sağlığı durumu" nedeniyle turnuvadan önce oyuncu sağlığıyla ilgili "derin endişelerini" dile getirdi ve FIFA ile görüşmeler yapmak istiyor.

Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncuların listesi

BBC'nin haberine göre nihai kadrolar tam olarak açıklanmasa da ülkelerini temsil edecek Afrikalı futbolcuların muhtemel listesi şu şekilde:

-Watford (6)

Sarr (Senegal)*, Peter Etebo*, Emmanuel Dennis, William Troost-Ekong (Nijerya), Adam Masina, Imran Louza (Fas)

*Sarr ve Etebo sakatlık nedeniyle gitmeyebilir.

-Arsenal (4)

Thomas Partey (Gana), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Nicolas Pepe (Fildişi Sahili), Mohamed Elneny (Mısır)

-Crystal Palace (4)

Cheikhou Kouyate (Senegal), Jeffrey Schlupp, Jordan Ayew (Gana), Wilfried Zaha (Fildişi Sahili)

-Leicester City (4)

Kelechi Iheanacho, Wilfred Ndidi (Nijerya), Daniel Amartey (Gana), Nampalys Mendy (Senegal)*

*Mendy, Leicester'ın Premier Lig kadrosunda değil

-Aston Villa (3)

Bertrand Traore (Burkina Faso), Trezeguet (Mısır), Marvelous Nakamba (Zimbabve)

-Brentford (3)

Frank Onyeka (Nijerya), Tariqe Fosu (Gana), Julian Jeanvier (Gine)

-Liverpool (3)

Naby Keita (Gine), Mohamed Salah (Mısır), Sadio Mane (Senegal)

-Chelsea (2)

Edouard Mendy (Senegal), Hakim Ziyech (Fas)

-Everton (2)

Alex Iwobi (Nijerya), Jean-Philippe Gbamin (Fildişi Sahili)

-Manchester United (2)

Eric Bailly, Amad Diallo (Fildişi Sahili)

-Southampton (2)

Moussa Djenepo (Mali), Muhammed Salisu (Gana)

-Wolverhampton (2)

Willy Boly (Fildişi Sahili)*, Romain Saiss (Fas)

*Boly bu sezon sakatlığı nedeniyle Premier Lig'de forma giymedi ancak Afcon'a gitmesi bekleniyor.

-Brighton & Hove Albion (1)

Yves Bissouma (Mali)

-Burnley (1)

Maxwel Kornet (Fildişi Sahili)

-Manchester City (1)

Riyad Mahrez (Cezayir)

-West Ham United (1)

Said Benrahma (Cezayir)

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