Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Barcelona kulübüne yaptığı sponsorluk, anlaşmanın ayrıntılarının ortaya çıkmasından bu yana büyük tartışmalara yol açtı.

Anlaşma, 4 sezon boyunca 44 milyon euroluk gelir elde edilmesini öngörüyor ve bu durum, anlaşmanın imzalanması için izlenen usullere ve finansmanı için ayrılan paranın kaynağına ilişkin soru işaretleri doğuran bir şikâyete yol açtı.

Şikâyetçiler, sözleşmenin önceden bir ihale yapılmadan veya Kongo parlamentosunun onayı alınmadan kamu parasıyla finanse edilmiş olma ihtimali üzerinde durdu.

Sport gazetesi, savcılığın olayları incelemek üzere bir ön soruşturma başlattığını, ancak davanın sonuçta İspanyol yargı süreci üzerinden ilerlemediğini aktardı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Albert Lemos'un Cadena SER radyosu aracılığıyla açıkladığına göre, savcılık olayların İspanya'da gerçekleşmediğini ve dolayısıyla bunları soruşturmak için bölgesel yetkisinin bulunmadığını değerlendirerek şikâyeti işlemden kaldırmaya karar verdi.

Şikâyet, Barcelona'nın Demokratik Kongo hükümetiyle ortaklığını duyurmasının ardından yapıldı. Savcılık başlangıçta bir ön soruşturma başlatmış olsa da, bölgesel yetki meselesi nedeniyle sonuçta soruşturmaya devam etmeme kararı aldı.

Barcelona, Temmuz 2025'te Kongo hükümetiyle, bu Afrika ülkesini spor ve kültür aracılığıyla tanıtmak amacıyla bir ortaklık duyurmuştu.

Anlaşmada öngörülen karşılıklar arasında, kulübün profesyonel takımlarının antrenman formalarının arka kısmına "Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Afrika'nın Kalbi" sloganının yerleştirilmesi ve diğer tanıtım faaliyetleri yer alıyordu.

Anlaşma için belirlenen süre 4 sezondu ve toplam değeri 44 milyon euroya ulaşıyordu. Anlaşmanın yüksek mali değeri ile gerekli usuller izlenmeden kamu parasının kullanıldığına yönelik şüphe, şikâyette gündeme getirilen hususlar arasında yer aldı.

Savcılık, şikâyeti işlemden kaldırarak Kongo'nun Barcelona kulübüne yaptığı sponsorlukla ilgili İspanya'da başlatılan ön soruşturmaları sona erdiriyor. Bu karar söz konusu yargı sürecinin kapatılmasına imkân tanısa da, anlaşmaya ortaya çıktığı andan itibaren eşlik eden soru işaretlerine bir son vermiyor.

Savcılık, sözleşmenin imzalanmasında herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığını değerlendirmeye girmedi; aksine, olayların bölgesel yetki alanının dışında kaldığı için bunları soruşturamayacağını değerlendirdi.

Bu arada, değeri 44 milyon euroya ulaşan anlaşma, müzakere edildiği koşullar ve finansmanı için kamu parasının kullanılması konusunda hâlâ soru işaretleri doğurmaya devam ediyor.