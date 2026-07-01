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Afrika tahtına doğru… Kongolu yıldız, Dünya Kupası’nda Dary’nin tarihi rekorunu kırdı

İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
İngiltere
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
B. Cipenga
A. Dari
Kanada - Fas
Kanada
Fas
Al Ahly SC
İngiltere
Kongo - Kinşasa
ABD
Fas
Kanada
Mısır

Faslı yıldız tarihi bir rekoru kaçırdı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yıldızı Brian Sipenga, Dünya Kupası’nda Mısır’ın Al-Ahly takımında forma giyen Faslı savunma oyuncusu Ashraf Dari’nin adına kayıtlı tarihi rekoru kırdı.

Kongo milli takımı, bugün Çarşamba günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Atlanta Stadyumu'nda İngiltere milli takımıyla karşılaştı.

Maçın 7. dakikasında Brian Sebenga, ortayı aldıktan sonra kaleci Jordan Pickford'un sağ tarafına sert bir vuruşla Kongo milli takımını öne geçiren golü attı.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Sebenga, Dünya Kupası eleme turlarında bir Afrika milli takımı tarafından atılan en hızlı ikinci golün sahibi oldu.

Sibenga, ikinci sırayı Faslı savunma oyuncusu Ashraf Dari'den aldı; Dari, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın üçüncülük-dördüncülük maçında Hırvatistan kalesine 9. dakikada gol atmıştı.

Dünya Kupası
Kanada crest
Kanada
CAN
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Fas
MAR

Kongolu yıldızı geride bırakan tek isim, 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde ABD’yi 2-1 yendikleri maçta sadece 5 dakika sonra gol atan Ganalı Kevin-Prince Boateng’dir.

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