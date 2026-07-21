2026 Afrika Altın Top yarışına ilişkin medya tahminleri başladı ve bununla birlikte Ismaila Sarr'ın adı güçlü biçimde öne çıkmaya başladı. Crystal Palace forveti, hem bireysel hem de takım düzeyinde olağanüstü bir sezon geçirmesinin ardından Senegal basını tarafından, ödülün geçen edisyonda sahibi olan Faslı Achraf Hakimi'nin halefi olmaya en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Senegalli "SeneNews" sitesi, Sarr'ın 2025-2026 sezonunda 21 gol atmasının, Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi kupasını kazanmasının ve 2026 Dünya Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile dikkat çekici performansının ardından ödülü kazanmaya hak kazandıracak "tüm kozları" elinde bulundurduğu görüşünde.

Ancak Senegalli sitenin raporundaki dikkat çekici nokta yalnızca Sarr'ın Altın Top'a aday gösterilmesi değil, aynı zamanda Afrika Futbol Konfederasyonu'nun kararıyla ülkesinin şampiyonluğunun Fas lehine elinden alınmasına rağmen onu "Senegal ile Afrika şampiyonu" olarak nitelemesiydi.

Senegal Milli Takımı, Rabat'ta oynanan final maçında Fas'ı yenmesinin ardından kupayı almıştı.

Ancak 17 Mart 2026'da "CAF"in Temyiz Komitesi belirleyici bir karar açıkladı; Senegal Milli Takımı'nı final maçından çekilmiş ve maçı kaybetmiş sayarak, sonucu resmî olarak Fas lehine 3-0 şeklinde tescil etmeye karar verdi.

Temyiz Komitesi'nin kararına dayanarak, CAF'ın resmî kararı uyarınca Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu; Senegal tarafı ise olaylara ilişkin kendi anlatımına bağlı kaldı ve kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.

Hukuki tartışmanın ötesinde, "SeneNews" Ismaila Sarr'ın teknik ve istatistiksel dosyasının, Afrika Altın Top yarışında ona büyük bir avantaj kazandırdığı görüşünde.

Crystal Palace forveti sezon boyunca 21 gol attı, kulüp için tarihi bir başarı olan UEFA Konferans Ligi kupasını kazandı; ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile güçlü bir görüntü çizerek 4 golle turnuvada Afrika milli takımlarının gol kralı oldu.

Site, takım başarısı ile bireysel parlaklığın bir araya gelmesinin, Sarr'ın sezonunu kıtanın en iyi oyuncusu seçilirken genellikle büyük takdir gören türden bir sezon haline getirdiği görüşünde.

Sarr, ödülü kazanma hayalini bizzat şu sözlerle dile getirmişti: "Afrika Altın Top'unu kazanmak benim için bir hayal."

Ayrıca oku:

En-Nesyri'nin Fas Ligi'ne transferinin önünde bir engel