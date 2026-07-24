Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, yeni 2026-2027 futbol sezonu öncesinde Hilal'in oynadığı hazırlık maçlarındaki muhteşem formunu sürdürerek takımını Afrika şampiyonu karşısında yeni bir galibiyete taşıdı.

Hilal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki kamp döneminde bugün cuma günü Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.

Maça Malcom'un muhteşem performansı damga vurdu. Brezilyalı, Hilal'in iki golünü de kaydetti. İlk yarıda Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić'in nefis pasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalarak ilk golü attı.

Aynı Brezilyalı kanat oyuncusu ikinci yarıda da takımın yeni transferi Sabri Dahl'in ortasını doğrudan ağlara göndererek ikinci golü ekledi.

Böylece Malcom, Hilal'in Avusturya'daki kampında oynadığı iki hazırlık maçında 3 gole ulaşmış oldu. Brezilyalı, Avusturya ekibi Sturm Graz karşısında alınan 2-1'lik galibiyette de bir gol kaydetmişti.

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, aralarında yeni transferlerin de bulunduğu birçok oyuncuya şans vermeye özen gösterdi. Bunların başında, ikinci yarıda ilk kez sahaya çıkan milli kaleci Mohammed Al-Owais geldi.

Hilal'in, Avusturya'daki kamp döneminde iki hazırlık maçı daha oynayacağı belirtiliyor. Takım, 29 Temmuz'da Cezayir ekibi MC Alger, 3 Ağustos'ta ise Katar ekibi El-Ahli ile karşılaşacak.