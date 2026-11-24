Suudi ekibi Al Nassr'ın Senegalli yıldızı Sadio Mane, ezeli rakip Al Ahli ile oynanan son klasiği kaçırmasının ardından AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Katar ekibi Al Sadd karşısında takımının başına geri döndü.

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Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elite lig aşamasının beşinci haftasında bugün (salı) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Al Sadd'ı konuk ediyor.

Al Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, takımın kıtasal turnuvada son 16 turuna yükselme şansını artıracak önemli bir galibiyet almak için as kadrosunu sahaya sürmeye karar verdi.

İlk 11'deki en dikkat çekici isim Senegalli yıldız Sadio Mane oldu. Mane, Al Nassr'ın geçen cuma günü Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen maçta Al Ahli'ye 1-3 yenildiği karşılaşmada forma giymemişti ve yeniden ilk 11'e döndü.

Senegalli yıldız, geçen klasikte bir çocuğu dünyaya geldiği için forma giyememişti. Ancak bugün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olarak sahaya dönecek.

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Spor Tahkim Mahkemesi bugün (salı), Senegal'in Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun kararına yaptığı itirazı haklı buldu. Söz konusu karar, sahada 1-0 kazanmasına rağmen Senegal'i 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde sahadan çekildiği gerekçesiyle mağlup saymış ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet vermişti.

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Mane, Al Nassr'ın hücum hattında, Al Ahli maçına yedek kulübesinde başlayan ve kadroya geri dönen bir diğer isim olan Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman ile Portekizli yıldızlar Cristiano Ronaldo ve João Félix'in yanında yer alacak.

Al Nassr'ın ilk 11'inde üçüncü bir Portekizli de bulunacak. Samu Costa, orta sahada Brezilyalı Angelo'nun yanında görev yapacak.

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Savunmada ise Nawaf Boushal ile Awad Aman bek, Abdulelah Al-Amri ile Fransız Mohamed Simakan da stoper olarak Brezilyalı kaleci Bento'nun önünde forma giyecek.

Postecoglou, vurucu gücünü sahaya sürerek ezeli rakip Al Ahli karşısında geçen klasikte alınan yenilginin ardından yeniden galibiyetle tanışmayı ve üst üste ikinci kez puan kaybetmekten kaçınmayı amaçlıyor.

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Avustralyalı teknik adam ayrıca, şu anda uzağında kaldığı AFC Şampiyonlar Ligi Elite son 16 turu bileti sağlayan sıralara geri dönmek istiyor.

Al Nassr, maça Batı Bölgesi'nde iki galibiyet ve bir mağlubiyetle topladığı 6 puanla onuncu sırada giriyor. Takımın ayrıca BAE ekibi Al Wasl ile önümüzdeki aralık ayında oynanacak ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

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Al Sadd ise 12 puanın yalnızca 2'sini alarak Batı Bölgesi'nde on üçüncü sırada yer alıyor. İki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Katar ekibi, henüz galibiyetle tanışamadı.

Al Nassr'ın ilk 11'i şu şekilde:

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Kaleci: Bento

Defans: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Mohamed Simakan, Awad Aman

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Orta saha: Angelo, Samu Costa, João Félix

Hücum: Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane