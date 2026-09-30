Afrika şampiyonluğu masada: CAS, Fas ile Senegal arasındaki tarihi oturumun tarihini belirledi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal Federasyonu ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nu karşı karşıya getiren, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili davada duruşma tarihini belirledi.

CAS, bugün çarşamba günü yaptığı resmi açıklamadaduruşmanın 8 Ekim'de, mahkemenin İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde yapılacağını duyurdu.

Mahkeme, Senegal Federasyonu'nun 25 Mart 2026'da, CAF'ın Senegal Milli Takımı'nı 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinden çekilmiş sayarak mağlup ilan etmesi ve maçı 3-0'lık skorla Fas Milli Takımı'nın galibiyetiyle tescil etmesine ilişkin kararına karşı temyize başvurduğunu belirtti.

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Senegal Federasyonu, CAF'ın kararının iptal edilmesini ve ülkesinin milli takımının 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan edilmesini talep ediyor.

CAS, tarafların işlemlerin hızlandırılması konusunda anlaşmaya varmadığını, bu nedenle davanın mahkeme kurallarında öngörülen olağan zaman çizelgesine göre ilerlediğini açıkladı. Ayrıca taraflar açık bir duruşma yapılmasını talep etmedi; bu da duruşmanın kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Duruşmanın sona ermesinin ardından tahkim heyeti müzakerelerine başlayacak. CAS, nihai kararın açıklanacağı tarihin henüz belirlenmediğini teyit ederek, hükmün duruşmanın yapıldığı gün açıklanmayacağının altını çizdi.

Spor Tahkim Mahkemesi, davaya ilişkin internet üzerinde yanlış bilgilerin dolaşımına karşı uyararak, dosyayla ilgili resmi bilgilerin yalnızca CAS kanalları aracılığıyla yayımlanan bilgiler olduğunu vurguladı. Ayrıca davaya ilişkin her türlü gelişmenin mahkemenin resmi internet sitesinde yayımlanacağını belirtti.

2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu, gerilimlere ve tartışmalı olaylara sahne olan olağandışı bir finalin ardından, kıta tarihinde mahkeme koridorlarında karara bağlanan ilk şampiyonluk unvanı olabilir.