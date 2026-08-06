Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bugün perşembe öğle saatlerinde 2026-2027 Afrika Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kura çekimi sonuçlarını açıkladı. Kura çekimine Mısır ekibi Zamalek, Tunus ekibi Espérance ve Fas ekibi Berkane gibi kıtanın büyükleri katıldı.

Kura çekiminde, en yüksek sıralamaya sahip üç kulüp ilk ön eleme turundan muaf tutuldu. Bu takımların başında Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns, Tunus ekibi Espérance ve Fas ekibi Berkane geliyor. Mısır ekipleri Zamalek ve Pyramids başta olmak üzere diğer kulüpler ise yolculuğuna ilk ön eleme turundan başlayacak.

Tunus ekibi Espérance, ikinci turda ilk turda Libya ekibi Al Swehly ile Zanzibar ekibi KVZ FC arasında oynanacak karşılaşmanın galibini bekleyecek.

Kupanın sahibi Mamelodi Sundowns ise Angola ekibi Wiliete ile Forsters FC arasındaki eşleşmeden çıkacak takımı beklerken, Fas ekibi Berkane, Sierra Leone ekibi Star Sport ile Gambiya ekibi Medina United arasındaki karşılaşmanın galibini bekleyecek.

Zamalek ise yolculuğuna ilk turda Cibuti ekibi AS Port ile karşılaşarak başlayacak, Pyramids ise Kenya ekibi Gor Mahia'ya karşı oynayacak.

İlk ön eleme turu ilk maçları önümüzdeki 4-6 Eylül tarihleri arasında, rövanş karşılaşmaları ise aynı ayın 11-13'ü arasında oynanacak.

İkinci ön eleme turunun ilk maçları önümüzdeki 16-18 Ekim tarihleri arasında, rövanş maçları ise aynı ayın 23-25'i arasında oynanacak.

Afrika Konfederasyonu, Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonunun 6 milyon dolarlık maddi ödül alacağını duyurdu.

CAF, katılan kulüplere verdiği destek kapsamında, ön eleme turlarında elenen her takıma 100 bin dolar tutarında bir meblağ veriyor. Bu, CAF'in kulüp müsabakalarındaki yatırımı teşvik etme ve kıtasal rekabet düzeyini yükseltme politikası çerçevesinde gerçekleşiyor.

Mamelodi Sundowns, geçen sezon final maçında Fas ekibi FAR Rabat'ı yenerek Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elinde bulunduruyor.

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İlk ön eleme turu kura sonuçları

Angola ekibi Wiliete × Seyşeller ekibi Forsters FC.

Zimbabve ekibi Scotland FC × Esvatini ekibi Nsingizini Hotspurs.

Mozambik ekibi União do Songo × Angola ekibi Atlético Petróleos.

Gabon ekibi Mangasport × Namibya ekibi African Stars.

Mauritius ekibi La Cure Waves × Güney Afrika ekibi Orlando Pirates.

Angola ekibi 15 de Agosto × Komorlar ekibi Fomboni FC.

Malavi ekibi Mighty Wanderers × Tanzanya ekibi Simba.

Madagaskar ekibi CFFA × Lesoto şampiyonu Lijabatho.

Botsvana ekibi Gaborone United × Tanzanya ekibi Young Africans.

Libya ekibi Al Swehly × Zanzibar ekibi KVZ.

Kongo ekibi Aigle du × Ruanda ekibi APR.

Cibuti ekibi AS Port × Mısır ekibi Zamalek.

El Merreikh Bentiu (Güney Sudan) × Somali ekibi Hijan.

Kenya ekibi Gor Mahia × Mısır ekibi Pyramids.

Komorlar ekibi Elgeons FC × Etiyopya ekibi Sidama Bunna.

Burundi ekibi Aigle Noir × Sudan ekibi Al Hilal.

Gambiya ekibi Star Sport × Gambiya ekibi Medina United.

Fas ekibi Maghreb Fès × Burkina Faso ekibi Rahimo.

Togo ekibi ASKO de Kara × Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas.

Gine-Bissau ekibi FC Canchungo × Senegal ekibi Teungueth.

Kamerun ekibi Colombe Sportive × Mali ekibi Stade Malien.

Nijerya ekibi Rangers International × Benin ekibi AS Sobemap.

Nijer ekibi ASN Nigelec × Cezayir ekibi MC Alger.

Fildişi Sahili ekibi San Pédro × Nijerya ekibi Rivers United.

Uganda ekibi Vipers × Moritanya ekibi Nouadhibou.

Cezayir ekibi JS Saoura × Gine ekibi Horoya.

Sudan ekibi El Merreikh × Zambiya ekibi Power Dynamos.

Gana ekibi Medeama × Demokratik Kongo ekibi Mazembe.

Tunus ekibi Club Africain × Mali ekibi Djoliba.

İkinci ön eleme turu kura sonuçları

Angola ekibi Wiliete × Seyşeller ekibi Forsters galibi, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'a karşı.

Scotland FC × Nsingizini Hotspurs galibi, União do Songo × Atlético Petróleos galibine karşı.

Mangasport × African Stars galibi, La Cure Waves × Orlando Pirates galibine karşı.

15 de Agosto × Fomboni galibi, Mighty Wanderers × Simba galibine karşı.

CFFA × Lijabatho galibi, Gaborone United × Young Africans galibine karşı.

Al Swehly × KVZ galibi, Tunus ekibi Espérance'a karşı.

Kongo ekibi Aigle du × Ruanda ekibi APR galibi, AS Port × Mısır ekibi Zamalek galibine karşı.

El Merreikh Bentiu × Hijan galibi, Gor Mahia × Mısır ekibi Pyramids galibine karşı.

Elgeons FC × Sidama Bunna galibi, Aigle Noir × Sudan ekibi Al Hilal galibine karşı.

Star Sport × Medina United galibi, Fas ekibi Berkane'a karşı.

Maghreb Fès × Rahimo galibi, ASKO de Kara × ASEC Mimosas galibine karşı.

Canchungo × Teungueth galibi, Colombe Sportive × Stade Malien galibine karşı.

Rangers International × Sobemap galibi, ASN Nigelec × MC Alger galibine karşı.

San Pédro × Rivers United galibi, Vipers × Nouadhibou galibine karşı.

JS Saoura × Horoya galibi, Sudan ekibi El Merreikh × Power Dynamos galibine karşı.

Medeama × Mazembe galibi, Tunus ekibi Club Africain × Mali ekibi Djoliba galibine karşı.

Afrika Şampiyonlar Ligi ön eleme turları kura sistemi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026/2027 sezonu Afrika Şampiyonlar Ligi ön eleme turları kura çekimine ilişkin prosedür ve ayrıntıları resmen açıklamıştı. Bu turlarda, kıtasal tahta oturmayı hedefleyen 61 kulübün katılımıyla çetin bir rekabet yaşanacak.

Büyüklerin ilk ön eleme turundan muaf tutulması

CAF, kıtada en yüksek sıralamaya sahip üç kulübü (turnuvaya katılan kulüpler arasından) ilk ön eleme turundan muaf tutma kararı aldı. Bu kulüpler: Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Espérance Sportive (Tunus) ve Berkane (Fas).

Bu üç kulüp "birinci seviyeyi" oluşturacak ve yolculuğuna doğrudan ikinci ön eleme turundan (32 takım turu) başlayacak. Bu turda seedsiz kulüplerden takımlarla karşılaşacaklar ve belirleyici rövanş maçlarını kendi sahalarında oynama avantajına sahip olacaklar.

İlk ön eleme turunun ayrıntıları ve kulüplerin sıralaması

Geriye kalan 58 kulüp, ilk ön eleme turunda çift maçlı sistemle 29 eşleşme oynayacak. Bu eşleşmelerin galipleri, muaf tutulan üçlüye ikinci ön eleme turunda katılmaya hak kazanacak. Dengeyi sağlamak için kulüpler, CAF müsabakalarındaki sıralamaları ve kümülatif sonuçlarına göre 5 seviyeye ayrıldı:

İkinci seviye (10 seedli kulüp): Kıtanın büyüklerinden bir seçkiyi barındırıyor. Bunlar: Zamalek ve Pyramids (Mısır), Petro de Luanda (Angola), Orlando Pirates (Güney Afrika), Simba ve Young Africans (Tanzanya), Al Hilal (Sudan), ASEC Mimosas (Fildişi Sahili), Stade Malien ve MC Alger. Bu kulüpler ilk ön eleme turunda seedsiz takımlarla karşılaşacak ve tur atlamaları halinde bir sonraki turda başka bir seedsiz takımla karşılaşacaklar.

Üçüncü ve dördüncü seviyeler: Üçüncü seviye 6 seedli kulüpten oluşuyor, dördüncü seviye ise en düşük sıralamaya sahip 6 kulüpten oluşuyor. Kura, ilk turda bu iki seviyedeki kulüpler arasında doğrudan eşleşmeler ortaya çıkaracak ve galipler bir sonraki turda karşılaşacak.

Beşinci seviye (36 seedsiz kulüp): Bu kulüpler, her iki ön eleme turunda da daha yüksek sıralamaya sahip takımlarla karşılaşmak üzere çekilecek.

Coğrafi dağılım ve ev sahipliği kuralları

Kulüpler üzerindeki seyahat yükünü ve yorgunluğu azaltmak amacıyla CAF, coğrafi yakınlığa dayalı bir sistem benimsedi. Kulüpler, kura çekilmek üzere coğrafi olarak birbirine yakın 5 torbaya (Pots) dağıtıldı.

Kura ve maç sisteminin öne çıkan kuralları

İlk ön eleme turunda seedsiz bir kulüple seedli bir kulübü bir araya getiren eşleşmelerde, ilk maça seedsiz kulüp kendi sahasında ev sahipliği yapar.

Normal durumlarda, aksi belirtilmedikçe, adı ilk çekilen kulüp ilk maça ev sahipliği yapar.

Yerel çatışmadan kaçınma: Sistem, bu turlarda aynı ülkeden iki takımın karşılaşmasını engelliyor. Kura, aynı ülkeden iki takımı karşı karşıya getirirse, ikinci çekilen takım otomatik olarak bir sonraki eşleşmeye taşınacak ve ilk takımla karşılaşmak üzere yedek bir takım çekilecek.

2026-2027 Afrika Şampiyonlar Ligi maç takvimi

İlk ön eleme turu

İlk maçlar: 4-6 Eylül 2026

Rövanş maçları: 11-13 Eylül 2026

İkinci ön eleme turu

İlk maçlar: 16-18 Ekim 2026

Rövanş maçları: 23-25 Ekim 2026

Grup aşaması

Birinci hafta: 27-29 Kasım 2026

İkinci hafta: 4-6 Aralık 2026

Üçüncü hafta: 18-20 Aralık 2026

Dördüncü hafta: 8-10 Ocak 2027

Beşinci hafta: 15-17 Ocak 2027

Altıncı hafta: 22-24 Ocak 2027

Eleme turları

Çeyrek final

İlk maç: 26-28 Şubat 2027

Rövanş: 5-7 Mart 2027

Yarı final

İlk maç: 9-11 Nisan 2027

Rövanş: 16-18 Nisan 2027

Final

9-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında

İki maçın kesin tarihleri henüz belirlenmedi