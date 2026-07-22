Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yeni sezondan itibaren Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüp sayısının artırılmasına ilişkin süregelen tartışmalara yanıt verdi.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, geçtiğimiz günlerde Afrika Konfederasyonu'na Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüp sayısının artırılması ve Mısır kulüplerine iki koltuk yerine 3 koltuk ayrılması yönünde bir talepte bulunmuştu.

Yeni sezonda Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Mısır'ı Zamalek (lig şampiyonu) ve Pyramids (ikinci sırada yer alan takım) temsil ediyor.

Motsepe, bugün çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüp sayısının artırılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Herhangi bir talep aldığımızda, bunu CAF içerisindeki üst düzey ve uzman birimlerle birlikte inceliyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu karar değerlendirmeye alındı, ancak bu tür kararların üst düzey birimlerin onayını alması gerekiyor ve onlar da bu dosyayı inceliyor."