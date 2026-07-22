Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yeni sezondan itibaren Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüp sayısının artırılmasına dair süregelen tartışmalara yanıt verdi.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, geçtiğimiz günlerde Afrika Konfederasyonu'na Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüp sayısının artırılması ve Mısır kulüpleri için iki koltuk yerine 3 koltuğun ayrılması yönünde bir talepte bulunmuştu.

Yeni sezonda Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Mısır'ı Zamalek (lig şampiyonu) ve Pyramids (ikinci sıranın sahibi) temsil ediyor.

Motsepe, bugün çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüp sayısının artırılması ihtimaliyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Herhangi bir talep aldığımızda, bunu CAF içindeki üst düzey ve uzman birimlerle birlikte değerlendiriyoruz."

Ve ekledi: "Bu karar değerlendirildi, ancak bu tür kararların üst düzey birimlerden onay alması gerekiyor ve bu birimler söz konusu dosyayı inceliyor."