Afrika'nın tahtını yıktı ve Pelé'ye rakip oldu... Bouadi, Dünya Kupası'nda tarihe geçiyor

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynanacak maç için “Atlas Aslanları”nın ilk onbirini açıkladı; bu kadroda Ayub Bouadi yeniden yer aldı.

Kadroda genç yetenek Ayub Bouadi’ye güvenilmeye devam edildi; orta saha oyuncusu, turnuvadaki dikkat çekici performansını sürdürerek, genç yaşına rağmen başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre, 18 yıl 280 günlük Ayub Bouadi, Dünya Kupası tarihinde çeyrek final maçında forma giyen en genç ikinci oyuncu oldu.

Ondan daha genç olan tek isim, 1958 Dünya Kupası çeyrek finalinde Galler karşısında 17 yaş 239 günken forma giyen Brezilyalı efsane Pelé'dir.

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Bouadi bu tarihi rekorla yetinmedi, aynı zamanda Dünya Kupası'nda henüz ergenlik çağındayken beş maça çıkan ilk Afrikalı oyuncu oldu; bu başarı, Fas milli takımında kendisine duyulan büyük güveni yansıtıyor.

Genç oyuncu, turnuvanın başından beri olağanüstü bir performans sergiledi; bu da, milli takımla bu büyüklükte bir turnuvaya ilk kez katılmış olmasına rağmen, onu bu Dünya Kupası’nın en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline getirdi.

Fas’ın “maestro”su, ABD’deki Dünya Kupası’ndaki parlak performansının ardından bu yaz Avrupa kulüplerinin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.